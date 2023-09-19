Им нельзя верить! Названы главные лжецы по знаку зодиака

Ложь способна разрушить любые отношения – как любовные, дружеские, так и партнерские. Однако многие прибегают к обману, чтобы получить желаемое или казаться лучшими, чем есть на самом деле. По словам астрологов, четыре знака зодиака часто врут, потому что их волнуют только собственные интересы.

Водолеи, Тельцы, Овны и Девы – искусные манипуляторы, которые умеют перекладывать вину и ответственность на других. Они не признают лжи, даже если их поймал на вранье. Эти знаки зодиака способны сами поверить в свою же ложь.

Водолей

Водолеи способны строить интриги, чтобы добиться успехов на работе или устранить конкурента в делах любовных. Уроженцы знака легко врут и придумывают целые истории лишь бы получить то, что имеет для них значение.

Видео дня

Телец

Тельцы обладают ярким воображением и часто рассказывают невероятные истории, в которых кажутся героями. Уроженцы знака хотят быть успешными и вызывать зависть у других. Они предпочитают жить в розовых очках и часто верят в собственную ложь.

Овен

Овны особенно часто используют ложь в своей профессиональной жизни. Они всегда стараются получить максимум для себя, поэтому не стесняются соврать и строить козни за спиной у конкурентов.

Дева

Девы могут говорить одно, а замышлять совершенно другое. Уроженцы знака прибегают к лжи, чтобы казаться лучшими, и готовы пойти по головам ради своих целей. Они никогда не признают, что врали, даже если об этом будут знать все вокруг.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.