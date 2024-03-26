Им нужно пространство! Названы три знака зодиака, которые любят одиночество

Некоторые люди любят одиночество – им не нужно чье-либо присутствие. Они не хотят никакой драмы, шума и споров. По словам астрологов, речь идет об Овнах, Тельцах и Скорпионах.

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Овен

Как огненный знак, управляемый Марсом, и первый знак зодиака, Овен чувствует себя лучше всего, когда он независимый и свободный от обязательств. Возвращение в пустой дом вовсе не вызывает у него грусти. Напротив, он самодостаточен и готов жить на своих условиях. Повседневные обязанности он выполняет по-своему. Он ненавидит, когда ему говорят, что делать и как долго ему следует спать.

Телец

Телец счастлив, когда живет один, и может сам решать, как оформить свой интерьер. Этим знаком управляет Венера, планета роскоши и эстетики. Дрожь пробегает по его спине при мысли о том, что ему придется спорить с партнером о цвете стен. Он ценит комфорт собственного пространства и возможность делать все, что душе угодно.

Скорпион

Скорпион ценит роскошь иметь в своем распоряжении всю квартиру. Этот замкнутый водный знак полностью отключается в конце дня и не хочет беспокоиться о грязной посуде. Он закрывает шторы, чтобы погрузиться в свое безопасное пространство. Только в молчании он испытывает просветление и претерпевает глубокую внутреннюю трансформацию. Для Скорпиона жизнь в одиночестве – путь к успеху и самопознанию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.