Ищут бури или спокойствия? Каких отношений хотят разные знаки зодиака

Многие хотели бы построить гармоничные отношения со второй половинкой, но какими именно они должны быть – представления у всех разные. Астрологи решили приоткрыть тайну, составив любовный гороскоп. Читайте детальнее, чего ищут в отношениях знаки зодиака!

Овен

Овны хотят отношений, которые позволят испытать весь спектр человеческих эмоций. Уроженцы знака очень зависимы от внимания близких, поэтому им нужен человек, который всегда будет рядом и на которого можно положиться в любой ситуации.

Телец

Практичным Тельцам нужны отношения без глупых игр. Уроженцы знака больше всего ценят верность и стабильность в союзе. Они готовы отдать второй половинке все, но им важно знать, что это не зря потраченное время. Тельца хочется долгих вечерних прогулок, чувственных разговоров, прикосновений и бесконечной любви.

Близнецы

Близнецы хотят отношений, которые станут для них испытанием, но в хорошем смысле. Уроженцам знака нужен человек, с которым они вместе смогут познавать все новое. Они не любят, когда их контролируют, но хотят иметь поддержку, чтобы не впадать в депрессию, когда что-то не получается. Близнецы ненавидят скуку, им нужны постоянные развлечения.

Рак

Ракам нужны отношения, в которых никто не будет самым главным, потому что важны обе стороны. Уроженцы знака хотят, чтобы рядом с ними был внимательный и заботливый человек, уважающий их мнение. Ракам нужна стабильность, потому что они готовы на все ради людей, которых любят.

Лев

Львам нужны эмоциональные, захватывающие, но серьезные и честные отношения. Уроженцы знака хотят, чтобы ими восхищались и поддерживали, но и сами готовы проявлять свою любовь. А еще у Львов бывают резкие перепады настроения, поэтому они ищут того, кто поймет и примет их такими, какие они есть.

Весы

Весы хотят комфортных отношений, чтобы наслаждаться каждым моментом. Для них важно, чтобы партнер не просил чего-то невозможного, ведь им самим не нужна звезда с неба. Уроженцы знака просто хотят, чтобы рядом был тот, кто поймет без слов.

Девы

Девы хотят, чтобы отношения росли и развивались с течением времени, а не стояли на месте. Уроженцам знака нужен партнер, с которым они вместе смогут познавать мир. Больше всего они ценят надежность и верность. Эмоциональные качели не для них.

Скорпион

Скорпионы хотят преданных отношений, наполненных любовью и принятием. Уроженцы знака обладают сложным характером, им нужен человек, который полюбит их такими, какими они есть. Они также ценят, что им дают время раскрыться, а не просят всего и сразу.

Стрелец

Стрельцы хотят крепких и искренних отношений, которые не будут для них обузой. Уроженцы знака не боятся быть с одним человеком всю жизнь, они боятся, что их брак превратится в рутину. Вот почему им важно, чтобы рядом был кто-то, кто сможет разжигать огонь снова и снова.

Козерог

Козероги ищут отношений, в которых они почувствуют себя в безопасности и смогут становиться лучше с каждым днем. Они хотят, что партнеру можно было доверять во всем. Козероги очень чувствительны и сразу понимают, если кто-то недостаточно открыт с ними,.

Водолей

Водолеям нужны отношения, в которых каждый чувствует себя комфортно. Для них важно, чтобы оба человека могли быть самими собой и не бояться говорить все, что хотят, не получая в ответ осуждающего взгляда. Им также важно иметь полную свободу в отношениях. Самое главное для Водолеев – полная независимость и доверие.

Рыбы

Рыбам нужны отношения, когда окружающие будут смотреть на них и говорить: "Они очень, очень любят друг друга". Однако уроженцы знака понимают, что отношения – это не сплошная романтика. Им нужен кто-то, кто поймет их. Рыбы всегда предпочитают горькую правду сладкой лжи.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.