Как собака с кошкой: названы знаки зодиака, у которых нет шансов на прочные отношения

Противоположности притягиваются? Астрологи утверждают, что так происходит не всегда. Есть знаки зодиака, которые точно не найдут общий язык. Вот кто в списке!

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Рак и Весы

Хотя их чувствительность и потребность в создании прочных отношений могут притягивать друг друга, в долгосрочной перспективе у них нет шансов. Весы стремятся любой ценой к открытости и даже "излияния" чувств, а Рак сдержан и несколько осторожнее в заявлениях. Темперамент Весов может подавить замкнутого Рака, а склонность Рака избегать конфликтов может разрушить потребность Весов в общении.

Овен и Водолей

Люди из этой пары могут влиять друг на друга, как тряпка на быка. Несмотря на то, что они оба бегут по жизни в одинаковом темпе, как только они остановятся, это может оказаться немного сложнее. Властный Овен может, как немногие другие, наступить на ногу Водолею, которому нужна свобода. Там, где Водолей хочет свободы и пространства, Овну обычно нужно больше обязательств и близости.

Лев и Скорпион

Это очень пламенная пара, которая поначалу может казаться идеальной . Однако когда в отношениях возникает потребность в долгосрочном общении... все может пойти под откос. Темпераментный Лев склонен доминировать в спорах и навязывать свое мнение. В свою очередь, чувствительный Скорпион в такой ситуации чаще всего решает, что единственный выход – отступить или напасть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.