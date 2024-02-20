Как время года, в которое вы родились, влияет на ваш характер: эти факты могут удивить

Время года, в которое появился на свет человек, в значительной мере влияет на его характер и предпочтения. И это подтверждают не только астрологи, но ученые. Вот что они говорят!

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Весна

У рожденных весной много энергии – они позитивны и действуют на высокой скорости, импульсивны и готовы к переменам и всему новому, что преподнесет жизнь. Однако все не так радужно, как может показаться: моменты грусти у них случаются чаще, чем у людей, родившихся в другие времена года.

Лето

Безумное лето означает сумасшедшую жизнь для людей, рожденных в этот период. Они могут страдать от частых перепадов настроения – еще минуту назад смеялись, а уже плачут. Но депрессия у них не длится месяцами, а быстро сменяется моментами эйфории.

Осень

Рожденные осенью очень чувствительны и обидчивы. Но еще – мстительны и точно не забудут плохих слов, сказанных в свой адрес. С ними стоит быть осторожнее, если вы не хотите нажить себе опасных врагов.

Зима

Рожденные зимой более сдержанны и менее раздражительны, чем те, кто появился на свет в теплое время года. Им свойственно относиться к вещам спокойно. Кроме того, они чаще всех добивается успеха в шоу-бизнесе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.