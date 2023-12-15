Как знак зодиака влияет на характер ребенка: эти факты удивят родителей!

Дата рождения человека оказывает большое влияние на его жизнь – и буквально с первых дней жизни малыша у него начинают проявляться некие черты, связанные со знаком зодиака, утверждают астрологи. Читайте детальнее!

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Дети Лев, Овен и Козерог очень требовательны. Они забирают буквально все внимание родителей, заставляя исполнять их пожелание. Несмотря на то, что уроженцам знаков нравится доминировать, они также часто щедры, амбициозны и чутки.

В старшем возрасте они захотят одеваться по последним тенденциям моды, поэтому не удивляйтесь очередной просьбе купить новую одежду и аксессуары. Люди рожденные под этими знаками не боятся выражать свое мнение, что может привести к конфликтам с учителями или остальными членами семьи.

Детям Ракам, Близнецам и Стрельцам может потребоваться много покоя и внимания. Они застенчивы и часто принимают негативные комментарии близко к сердцу. Когда они еще младенцы, у вас может сложиться впечатление, что их невозможно уложить спать – они могут жаждать близости и безопасности в объятиях родителей. Среди сверстников они порой проявляют мало уверенности в себе.

У детей Дев, Тельца и Рыб, кажется, все запланировано еще в раннем детстве. Они четко говорят, кем хотят стать в будущем, и знают, что для этого им нужно много учиться. Хотя Рыбам иногда нравится витать в облаках, они хотят стремиться к успеху в будущем. Люди этих знаков зодиака любят животных, а лучшим другом для них станет собака или кошка. Обычно у них нет серьезных проблем с образованием – уроженцы знака идут по жизни с улыбкой на лице.

Весы, Козероги и Водолеи обычно считаются очаровательными детьми, нежными и веселыми. Люди этих знаков зодиака часто чувствуют себя хорошо среди приятных вещей и наслаждаются со вкусом оформленной комнатой, которая может стать их убежищем. Они требуют много покоя и не любят слушать споры, что оказывает на них негативное влияние. Физика и математика не должны представлять для них серьезных проблем.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.