Какие болезни грозят разным знакам зодиака? Астрологи сделали предупреждение

Овны чрезвычайно подвержены стрессам, у Львов снижен иммунитет из-за жизни в постоянном напряжении, а Весам необходимо сохранять идеальный баланс между карьерой и отдыхом, утверждают астрологи. Узнайте, как знак зодиака влияет на ваше здоровье.

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Овен

Наделенный неиссякаемой энергией и жизненной силой, Овен кажется твердым, как скала. Однако спортивного образа жизни и здорового, сбалансированного питания недостаточно для защиты от различных недугов. Амбициозность, импульсивный характер и стремление к успеху делают Овна подверженным постоянному стрессу. Он должен сосредоточиться на глубоком расслаблении и медитации. Если не сбавлять темп, велик риск множества травм, перенапряжения и выгорания.

Телец

Телец, известный своей любовью к роскоши и хорошим развлечениям, часто поддается нездоровым искушениям. Подобно мифическому Дионису, он не отказывает себе в еде и алкоголе. Его гедонистический подход к жизни имеет неприятные последствия в виде проблем с желудком. Рекомендуется легкоусвояемая диета и ограничение стимуляторов.

Близнецы

Близнецы страдают, когда в их жизнь вкрадывается рутина. Им нужны сильные стимулы и эмоции, что связано с многочисленными напряжениями. Это может легко привести к ослаблению тела, особенно если оно подвергается такому количеству стимуляций и эмоций. Звезды рекомендуют здоровое питание и сон, которые являются лучшим способом регенерации организма.

Рак

Рак эмоционально реагирует на любую попытку критики или недостаточное внимание. Нестабильный характер приводит к большей восприимчивости к заболеваниям. Он часто жалуется на проблемы с пищеварением или невралгию. Рак склонен впадать в ипохондрию, которая обычно представляет собой отчаянную попытку привлечь к себе внимание.

Лев

Лев хочет быть номером один во всех сферах жизни, а амбиции и решительность в сочетании с гордостью могут иметь катастрофические последствия. Он подвержен болезням сердца, системы кровообращения, неврологическим проблемам и различным видам ортопедических травм, обычно заканчивающихся переломами костей. Ослабленный постоянным стрессом организм не вырабатывает должного количества антител, что делает его восприимчивым к инфекциям.

Дева

Дева живет под постоянным давлением. Амбиции, перфекционизм и жесткие правила палка о двух концах, чаще всего затрагивающая иммунитет организма. Дева подвержена простудам – независимо от времени года. Уроженцы знака также страдает от проблем с пищеварением, которые являются результатом длительного стресса. Звезды рекомендуют сохранять баланс между работой и личной жизнью.

Весы

Нарушенное чувство безопасности, как в профессиональной, так и в личной жизни, может привести к воспалению кожи, гормональным или аутоиммунным проблемам. Весы часто становятся одержимыми своим питанием и физической формой, поэтому для них важно поддерживать здоровый баланс.

Скорпион

Самоуверенный индивидуалист обычно не признает авторитетов, что является серьезной проблемой в контексте здравоохранения. Любитель экстрима не может сдаться и зачастую не имеет сил заниматься тем, чем хочет. Он часто борется с травмами из-за своей страсти к необычным видам спорта. Скорпион наделен особой интуицией, может почувствовать первые симптомы болезни и быстро на них отреагировать.

Стрелец

Пристрастившийся к адреналину Стрелец обладает сильным телом и ощущением своей несокрушимости. В целом он обладает отличным здоровьем и игнорирует незначительные недуги, которые, если их не лечить, могут перерасти в серьезные заболевания. Отсутствие умеренности, сверхчеловеческие физические усилия и быстрый темп жизни могут привести к крайнему истощению и быстрому выгоранию..

Козерог

Терпеливый и амбициозный, Козерог интересуется спортивными состязаниями. Он много работает и часто игнорирует собственное здоровье, не прислушивается к рекомендациям профессионалов и часто занимается самолечением. Пессимистическое отношение к жизни может привести к плохому настроению, ослаблению организма, предрасположенности к инфекциям и проблемам с пищеварением.

Водолей

Добрый самаритянин, мечтатель, желающий изменить мир, часто пренебрегает своим здоровьем. Хроническая усталость, бессонница, отсутствие аппетита и, как следствие, ослабление иммунитета и предрасположенность ко всякого рода заболеваниям. Водолеи также склонны страдать аллергией.

Рыбы

Чрезмерно чувствительные Рыбы очень серьезно относятся к своему здоровью, часто впадают в ипохондрию. Глубокая интуиция помогает им быстро заметить симптомы болезни и принять соответствующие меры. Помимо традиционной медицины, они охотно используют альтернативные методы лечения. Излишняя эмоциональность предрасполагает их к быстрой смене настроения, что отрицательно влияет на их уравновешенность.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.