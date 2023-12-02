Какой тип интеллекта у вас согласно знаку зодиака? Это укажет на уникальные способности

В астрологии существует убеждение, что знак зодиака может влиять на различные стороны личности, в том числе на интеллект. В зависимости от того, кто принадлежит к знаку огня, земли, воздуха или воды, его способности уникальны. Читайте детальнее!

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Овен

Сила Овна – внутриличностный (интуитивный) интеллект. Люди, рожденные под этим знаком, видят возможности в любой ситуации, даже самой сложной, и не боятся доверять своей интуиции.

Телец

Тельцы обладают моторным (или кинестетическим) интеллектом. Прикосновения важны для них, они координируют свой разум с телом. Уроженцы знака достигают больших результатов в спорте, да и просто не могут усидеть на месте.

Близнецы

Поскольку Близнецы высоко ценят общение, у них доминирует языковой (вербальный) интеллект. Они всегда могут найти подходящие слова, отражающие их эмоциональное состояние. У них богатый словарный запас, в свободное время уроженцы знака любят читать книги.

Рак

Раки обладают внутриличностным (интуитивным) интеллектом. Они знают свои сильные и слабые стороны, хорошо понимают себя, знают, что чувствуют и чего хотят. Уроженцы знака имеют сильную мотивацию для достижения своих целей.

Лев

Лев одарен творческим интеллектом и способен адаптироваться к любой ситуации. Он всегда найдет выход из проблем, даже если будет у пресловутой стены, для него нет ничего невозможного.

Дева

Девы обладают высокоразвитым логическим интеллектом. Они точно оценивают реальность и обладают организаторскими и аналитическими способностями. Уроженцы знака точно выдвигают гипотезы и доказывают их.

Весы

Весы получили музыкальный (он же слуховой или ритмический) интеллект. Они очень хорошо распознают звуки и ритм, легко учатся играть на инструментах и ​​охотно поют. Уроженцы знака также обладают лингвистическими навыками.

Скорпион

Скорпионы обладают межличностным (социальным) интеллектом, который тесно связан с эмоциональным интеллектом. Благодаря этому люди, рожденные под этим знаком, обладают уникальной способностью понимать других. Это позволяет им легко замечать изменения в настроении, поведении и намерениях. Они читают людей как открытую книгу.

Стрелец

Стрелец обладает экзистенциальным интеллектом, а значит, у него развита способность размышлять о себе, мире и смысле жизни. Он охотно проводит время в поисках ответов на вопросы о жизни и смерти.

Козерог

У Козерогов развит логический и математический интеллект. Люди, рожденные под этим знаком, владеют причинно-следственным мышлением, для них важны порядок и последовательность событий. Они также могут творчески решать проблемы.

Водолей

Водолеи обладают сильным пространственным интеллектом. Можно сказать, что они мыслят образами. Они интересуются искусством, готовы сами создавать произведения, решать головоломки.

Рыбы

Рыбы обладают природным интеллектом (также известным как натуралистический или экологический), благодаря которому они прекрасно понимают живые существа и прекрасно чувствуют себя на природе. Люди этого знака зодиака заботятся об утилизации отходов, принимают участие в акциях по уборке мусора, помогают нуждающимся животным и питают огромную страсть к растениям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.