Какую собаку вы возьмете домой? Этот психологический тест расскажет о вас многое

Недаром считается, что собака – лучший друг человека. Очаровательные, но требовательные питомцы, безгранично любят своих хозяев и очень преданны им. Выберите на картинке собаку, которую вы би взяли домой, и читайте, что это значит.

Видео дня

1

Вам не нравится, когда кто-то переходит ваши границы, вы готовы их защищать. Вы также стараетесь защитить своих близких от любой потенциальной опасности. Вы решительны и быстро принимаете решения. К новым знакомым сначала подходите с соответствующей долей недоверия и только через некоторое время можете открыться. Вы смелы и решительны и точно знаете, чего хотите от жизни.

2

Как и мопсы, вы любопытны к миру и другим людям, охотно заводите новых друзей. У вас нет проблем с преодолением трудностей и освоением новых навыков, хотя самой главной ценностью в жизни является ваша семья. В отношениях с другими вы сосредотачиваетесь на честности, преданности делу и доверии. Вы верны и другим, и себе, и тем ценностям, которые исповедуете.

3

Вы жизнерадостны, позитивно относитесь к жизни и чрезвычайно открыты. Благодаря своему веселому нраву вы заражаете оптимизмом всех окружающих. Вы не беспокоитесь о мелких неудачах, они являются для вас уроком, из которого вы сможете сделать соответствующие выводы. Вы любите помогать другим. И ваши близкие, и дальние друзья знают, что они могут положиться на вас в любой ситуации. Вас трудно вывести из равновесия.

4

Вы любите идти своим путем, имеете собственное мнение и не вписываетесь ни в какие ограничивающие рамки. Вы упрямы, горды и знаете, чего хотите от жизни. Новым людям трудно завоевать ваше доверие, но как только они это сделают, вы станете преданным и верным другом, на которого они могут положиться. Так что стоит приложить усилия. Вы не любите стоять на месте, постоянно двигаетесь вперед, поэтому отлично разбираетесь в различных спортивных дисциплинах, а свободное время любите проводить в походах в горы. Лежать на пляже - не для вас.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.