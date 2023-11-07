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Астрология и гороскопы

Катастрофически несовместимы! Названы пары по знаку зодиака, отношения которых обречены на провал

Анастасия Крыщук

Катастрофически несовместимы! Названы пары по знаку зодиака, отношения которых обречены на провал

Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда вы чувствовали, что человек перед вами не понимает, что вы ему говорите? Может быть, дело в том, что у вас совершенно несовместимые знаки зодиака. Астрологи считают, что, например, Овен и Дева просто не могут работать вместе. Кроме того, они никогда не смогут быть счастливы в паре. Читайте детальнее!

Овен и Дева

Овен и Дева никогда не смогут построить счастливых отношений. Во-первых, энергетика двух знаков разная. Овен очень быстр, Дева медленная и гораздо дольше обдумывает свои решения. Овен – мечтатель, а Дева твердо стоит обеими ногами на земле. Они просто раздражают друг друга.

Телец и Скорпион

Причина, по которой отношения между этими двумя знаками зодиака очень непростые, одна – доверие. Тельцу всегда нужно много доверия в отношениях, но Скорпион вряд ли сможет обеспечить его в той степени, на которую рассчитывает Телец. Тельцы всегда чувствуют, что не могут полностью доверять Скорпиону, а Скорпионы чувствуют, что от них требуют слишком многого.

Близнецы и Водолей

Близнецы и Водолей слишком похожи друг на друга. У них обоих свободный дух и независимое мышление. Они оба хотят свободы и отношений без границ. Они оба в каком-то смысле уникальны, но… не как пара. Слишком большое сходство означает, что они сводят друг друга с ума. К сожалению, в негативном ключе.

Лев и Стрелец

Страстный и себялюбивый Лев требует от отношений столько, что Стрелец просто не сможет ему дать. Львы очень эгоистичны и хотят безраздельного внимания со стороны других. Стрелец любит свободу, и Лев никогда не смирится с этим. Как бы Стрелец ни старался, ему никогда не удастся оправдать ожидания Льва. Потому что свободолюбивый Стрелец всегда выберет свободу

Весы и Рыбы

Есть очень простая причина, которая может объяснить, почему у Весов и Рыб ничего не получается. Со стороны эти люди могут даже выглядеть совместимыми. Весы очень общительны и харизматичны. Они всегда ищут интересных людей. Но Рыбы сильные романтики и очень большие мечтатели. Эти люди очень часто витают в облаках и мечтают о недостижимых целях.

Основная причина, по которой люди этих двух знаков зодиака не могут быть успешной парой, заключается в том, что ни один из них не является достаточно "приземленным". Когда оба витают в облаках и радуются жизни, реальность в конце концов наносит тяжелые удары, которые они не могут выдержать.

Козерог и Рак

Отношения Козерога и Рака с самого начала очень сложные. Это совершенно противоположные люди, и это тот случай, когда противоположное не притягивает, а безмерно раздражает. Козерог – трудолюбивый, страстный и очень целеустремленный человек. Раки немного застенчивы, кротки, очень эмоциональны. Между ними так много недоразумений, что им зачастую очень сложно с самого начала что-то делать вместе –они не понимают друг друга.

Ни Рак, ни Козерог не могут дать другому то, что другой от него ожидает. Козерог жаждет свободы, а Рак хочет безраздельного внимания, заботы и ласки. Кто-то из них всегда будет чувствовать себя обделенным.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы