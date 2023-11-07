Катастрофически несовместимы! Названы пары по знаку зодиака, отношения которых обречены на провал

Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда вы чувствовали, что человек перед вами не понимает, что вы ему говорите? Может быть, дело в том, что у вас совершенно несовместимые знаки зодиака. Астрологи считают, что, например, Овен и Дева просто не могут работать вместе. Кроме того, они никогда не смогут быть счастливы в паре. Читайте детальнее!

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Овен и Дева

Овен и Дева никогда не смогут построить счастливых отношений. Во-первых, энергетика двух знаков разная. Овен очень быстр, Дева медленная и гораздо дольше обдумывает свои решения. Овен – мечтатель, а Дева твердо стоит обеими ногами на земле. Они просто раздражают друг друга.

Телец и Скорпион

Причина, по которой отношения между этими двумя знаками зодиака очень непростые, одна – доверие. Тельцу всегда нужно много доверия в отношениях, но Скорпион вряд ли сможет обеспечить его в той степени, на которую рассчитывает Телец. Тельцы всегда чувствуют, что не могут полностью доверять Скорпиону, а Скорпионы чувствуют, что от них требуют слишком многого.

Близнецы и Водолей

Близнецы и Водолей слишком похожи друг на друга. У них обоих свободный дух и независимое мышление. Они оба хотят свободы и отношений без границ. Они оба в каком-то смысле уникальны, но… не как пара. Слишком большое сходство означает, что они сводят друг друга с ума. К сожалению, в негативном ключе.

Лев и Стрелец

Страстный и себялюбивый Лев требует от отношений столько, что Стрелец просто не сможет ему дать. Львы очень эгоистичны и хотят безраздельного внимания со стороны других. Стрелец любит свободу, и Лев никогда не смирится с этим. Как бы Стрелец ни старался, ему никогда не удастся оправдать ожидания Льва. Потому что свободолюбивый Стрелец всегда выберет свободу

Весы и Рыбы

Есть очень простая причина, которая может объяснить, почему у Весов и Рыб ничего не получается. Со стороны эти люди могут даже выглядеть совместимыми. Весы очень общительны и харизматичны. Они всегда ищут интересных людей. Но Рыбы сильные романтики и очень большие мечтатели. Эти люди очень часто витают в облаках и мечтают о недостижимых целях.

Основная причина, по которой люди этих двух знаков зодиака не могут быть успешной парой, заключается в том, что ни один из них не является достаточно "приземленным". Когда оба витают в облаках и радуются жизни, реальность в конце концов наносит тяжелые удары, которые они не могут выдержать.

Козерог и Рак

Отношения Козерога и Рака с самого начала очень сложные. Это совершенно противоположные люди, и это тот случай, когда противоположное не притягивает, а безмерно раздражает. Козерог – трудолюбивый, страстный и очень целеустремленный человек. Раки немного застенчивы, кротки, очень эмоциональны. Между ними так много недоразумений, что им зачастую очень сложно с самого начала что-то делать вместе –они не понимают друг друга.

Ни Рак, ни Козерог не могут дать другому то, что другой от него ожидает. Козерог жаждет свободы, а Рак хочет безраздельного внимания, заботы и ласки. Кто-то из них всегда будет чувствовать себя обделенным.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.