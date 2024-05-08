Кажутся несовместимыми, но дополняют друг друга: идеальные пары по знаку зодиака

Некоторые люди настолько разные, что кажется нет того, что могло бы их объединить. Но по словам астрологов, у них есть шансы на счастливые отношения. Дополняют друг друга Овны и Весы, Тельцы и Стрельцы, Близнецы и Козероги.

Овен и Весы

Овен и Весы обладают совершенно разным характером. Овны вспыльчивые, страстные, импульсивные, обожают риск и приключения. Весы гармоничны, уравновешены и стараются избегать конфликтов. Однако эти два знака зодиака очень хорошо дополняют друг друга: Овен может поучиться у Весов, как быть более тактичным в своих действиях, а Весы могут поучиться у Овна, как быть смелее и противостоять проблемам.

Телец и Стрелец

Для Тельцов важнее всего финансовая стабильность и комфорт. Стрельцы не любят сидеть на месте, они предприимчивы и любопытны. Хотя на первый взгляд эти два знака кажутся несовместимыми, на самом деле они хорошо дополняют друг друга. Телец может научиться у Стрельца тому, как наслаждаться жизнью, а Стрелец может научиться у Тельца, как быть более практичным.

Близнецы и Козерог

Свободолюбивые Близнецы общительны, любопытны и жизнерадостны, а Козероги практичны и целеустремлены. Эти два знака часто воспринимаются как несовместимые, но это не так. Близнецы могут научиться у Козерогов дисциплинированности и целеустремленности, а Козерог может научиться у Близнецов тому, как веселиться и наслаждаться жизнью.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.