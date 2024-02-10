Китайский Новый год перевернет жизнь трех знаков зодиака: их ждут большие перемены

Китайский Новый год, который начался 10 февраля 2024, принесет большие перемены трем уроженцам зодиакального круга. Он пройдет под знаком Деревянного Дракона, предвещающего новые возможности и позитивные перемены.

Видео дня

Начало китайского Нового года совпадает с новолунием в Водолее. Новый цикл призван положить начало переменам – Тельцы, Весы и Водолеи почувствуют прилив энергии, творчества и счастья. Читайте детальнее!

Телец

Тельцы поймут, что пришло их время действовать – новые идеи будут появляться постоянно и позволят достичь высот в профессии. Уроженцев знака ждет много сюрпризов и хороших новостей. Они почувствуют себя на высоте и захотят испытать нечто совершенно иное, чем обычно. Стоит использовать этот энтузиазм, чтобы осуществить мечты

Весы

Весы внезапно поймут, что все блокировки, которые сдерживали их, исчезают. Люди этого знака зодиака встретят китайский Новый год со свежим взглядом на мир. Они будут более охотно принимать участие в изменениях и идти на риск, который окупится. Близкие могут даже не узнать их из-за легкости и позитивного подхода к делам. Для Весов начнется лавина перемен.

Водолей

Водолей наконец-то сможет полностью быть самим собой. Он легко спланирует следующие шаги в карьере или отношениях, откажется от прежних страхов и разочарований. Водолеи будут стоять на своем, пока их планы не будут реализованы. Никто и ничто не сможет им противостоять. В жизни начнется "белая полоса".

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.