Ключевое время – с февраля по апрель: астрологи назвали 'магические' даты в 2024 году

Встреча Хирона с Узлом Судьбы 11 февраля – одно из самых значимых астрологических событий 2024 года. Энергетика этого явления связана с мощным исцелением, которое принесет мир, положит начало чудесам и неожиданным переменам. Оно пробудит страсть, раскроет потенциал и проложит новые пути развития. Однако это не единственная "магическая дата".

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Когда Хирон и Северный Узел выровняются в Овне, настанет переломный момент. То, что не работает в долгосрочной перспективе, должно закончиться навсегда. Многие поймут, что не могут продолжать идти нынешним путем, и нужно подчиниться возможностям, которые вскоре преподнесет Вселенная.

Чтобы понять энергетику астероида Хирон, нужно знать его древнее значение. Миф гласит, что Хирон, один из кентавров, был брошен при рождении. Он был нежеланным и нелюбимым, но через болезненную рану одиночества превратился в мудреца. Раны Хирона открыли ему путь, чтобы стать знахарем, учителем, ясновидящим и философом. Его космическая энергия обладает способностью превращать боль в источник силы. Однако речь идет не о достижении совершенства посредством исцеления, а о принятии того, что произошло. Негативные уроки формируют душу.

11 февраля: Хирон соединяется с Северным узлом в Овне

Это день, когда начнется трансформация. Мы можем пережить чудесные исцеления в собственной жизни или увидеть изменения в глобальном масштабе. Поскольку этот транзит произойдет в Овне, его сила будет наполненной страстью. Овен – первый знак зодиака, поэтому будьте готовы к новым начинаниям. Что бы ни случилось, это откроет для вас путь в совершенно новую главу жизни.

13 февраля: Луна соединяется с Хироном и Северным узлом

Эмоции накалятся, когда Луна усилит этот транзит своей энергией. В этот день вы откроете для себя новые способы справиться со своими травмами. Препятствие, которое вы не смогли преодолеть, исчезнет из вашего поля зрения.

6 апреля: Солнечное затмение в Овне

Это затмение запомнится надолго, ведь усилит энергии Хирона и Северного Узла, инициируя завершение и новое начало. Приготовьтесь вступить на путь, которым вы еще не шли. Поверьте, что у Вселенной есть для вас удивительный план. Отпустите желание контролировать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.