Кого ждет настоящая любовь, а кому разобьют сердце? Гороскоп на ноябрь для всех знаков зодиака

В ноябре 2023 года некоторые знаки зодиака могут рассчитывать на попадание стрелы Купидона, а другим могут разбить сердце. Скорпионы, Козероги и Водолеи наверняка почувствуют, что их сердца теперь бьются быстрее. Читайте детальнее!

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Овен (21.03-19.04)

Овен будет эмоциональным, он отпустит все свои страхи и откроется чувствам. Одинокие уроженцы знака могут найти любовь, а те, кто паре, вернуть страсть в отношения.

Телец (20.04-20.05)

Тельцу сейчас не до романтики, потому что недавно кто-то его очень сильно обидел. Ему стоит задуматься о себе и научиться жить по-новому. Ноябрь для него переходный месяц.

Близнецы (21.05-20.06)

Рождественскую атмосферу Близнецы ощутят уже в ноябре, что только усилит их потребность в романтике. Это хорошее время для них, чтобы позаботиться о своих отношениях и чувствах. Уроженцы знака могут быть уверены, что их сердце теперь будет биться быстрее, если они просто сделают первый шаг.

Рак (21.06-22.07)

Рак сосредоточится на заботе о доме. Независимо от того, состоит он в отношениях или нет, самым важным для него будет забота о своем окружении, в котором он будет чувствовать себя комфортно. А это ему нужно, чтобы вообще начать думать о романтике.

Лев (23.07-22.08)

Лев будет нерешительным на протяжении всего месяца. Осень для него неблагоприятна в эмоциональном плане. Ему следует позаботиться о своем душевном комфорте и подумать о том, чего он действительно хочет. Тогда ему будет легче принимать решения.

Дева (23.08-22.09)

Деве следует перестать метаться. Пришло время наконец успокоиться и задуматься о стабилизации. Это пойдет на пользу. Хватит гоняться за случайными романами, которые не оказывают положительного влияния на жизнь.

Весы (23.09-22.10)

Весам необходимо сосредоточиться на себе и своих потребностях. Пришло время подумать о любви к себе, прежде чем вы начнете сосредотачиваться на своих отношениях с другими. Без этого будет сложно что-либо построить

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпион поймет, что теперь он может все. Мир действительно открыт для него, но только от него зависит, как он это использует. У него есть шанс произвести на кого-то хорошее впечатление. Стои проявить доброе сердце и чуткость.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцам, которые в паре, вторая половинка сделает приятный сюрприз. Стоит довериться партнеру и позволить позаботиться о себе. Уроженцам знака нужно отдохнуть от повседневной рутины. Те, кто одиноки, могут встретить кого-то особенного.

Козерог (22.12-19.01)

Козерог почувствует, что судьба благосклонна к нему. Он получит огромную возможность от звезд и только от него зависит, воспользуется ли он ею. Для этого ему необходимо набраться терпения, не делать поспешных выводов и... набраться смелости.

Водолей (20.01-18.02)

Водолей почувствует положительные вибрации спустя долгое время, когда его чувства были "заморожены". Сейчас самое время позаботиться о своих отношениях или найти вторую половину.

Рыбы (19.02-20.03)

Рыбы будут мечтательными, что способствует их эмоциональности. Поэтому пришло время подумать о том, что для них лучше. Если они поймут это сейчас, им будет гораздо легче правильно выразить свои чувства. Рыбы в отношениях также должны думать в первую очередь о себе.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.