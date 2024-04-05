Кого ждет счастье, а кого – испытания: любовный гороскоп на апрель

Любовный гороскоп на апрель 2024 года расскажет, что ждет все знаки зодиака в личной жизни в этом месяце. По словам астрологов, Телец станет более чувствительным и эмоциональным, Дева замкнется, а Водолею стоит поработать над уверенностью в себе.

Овен (21.03-19.04)

Овну в этом месяце следует сосредоточиться на любви к себе, прежде чем пытаться полюбить другого человека. Отношения, в которых у кого-то есть проблемы с самопринятием, часто имеют трудности.

Телец (20.04-20.05)

В апреле Телец станет чувствительнее и эмоциональнее. Благодаря этому он откроется новому чувству. Он должен создавать возможности для знакомства с новыми людьми.

Близнецы (21.05-20.06)

В ближайшие недели Близнецам следует сосредоточиться на заботе о своем любимом человеке. Она будет очень нужна. Благодаря этому их связь станет глубже, и они узнают друг друга лучше, чем когда-либо.

Рак (21.06-22.07)

В этом месяце у Раков будет возможность поработать над здоровым общением со своим партнером. Умение вести уместные разговоры, особенно на серьезные темы, является основой создания крепких отношений, которые переживут даже сложные ситуации и кризисы.

Лев (23.07-22.08)

В апреле Льву стоит поработать над своим имиджем и впечатлением, которое он производит на новых людей. Он часто кажется слишком самоуверенным, что может оттолкнуть потенциальных партнеров и снизить его шансы на развитие личной жизни.

Дева (23.08-22.09)

В ближайший месяц Дева уйдет в себя. Она почувствует, что чем больше она открывается кому-то, тем больше она рискует быть непонятой и обиженной. Дева начнет бояться неприятных ситуаций.

Весы (22.09-22.10)

Весам сейчас не до романтики. В прошлом им было очень больно, и раны еще не зажили. Уроженцам знака следует сосредоточиться на своем собственном развитии и позаботиться о своих потребностях, чтобы восстановить самооценку и подорванное доверие.

Скорпион (23.10– 21.11)

Скорпион часто бывает упрямым и любит справляться со всем в одиночку. Однако в этом месяце ему следует отложить свою гордость и позволить любимому человеку позаботиться о себе. Благодаря этому он почувствует не только любовь, но и заботу и облегчение.

Стрелец (22.11– 21.12)

В этом месяце Стрелец сосредоточится на заботе о своей семье. Он отложит поиск любви и романтики, потому что самым важным для него сейчас будет чувство, которое он испытывает к своим близким.

Козерог (22.12-19.01)

Козерог в апреле будет очень нерешительным. Он не знает, чего на самом деле хочет от отношений и потенциального партнера. Ему следует сначала сосредоточиться на себе и своих потребностях и заглянуть внутрь себя, чтобы обнаружить свои собственные желания.

Водолей (20.01-18.02)

В апреле Водолеям стоит поработать над своей смелостью и уверенностью в себе. Если его в данный момент кто-то интересует, стоит взять себя в руки и признаться в своих чувствах. Если нет, то такая работа над собой все равно окупится в будущем.

Рыбы (19.02-20.03)

В ближайшие недели одинокие Рыбы познакомятся с новым интересным человеком. Однако им следует сначала хорошо узнать этого человека, встретиться несколько раз и узнать о нем как можно больше, чтобы убедиться, что у потенциальных отношений может быть будущее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.