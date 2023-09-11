Кошка поднимается или спускается по лестнице? Этот тест расскажет о вас все

Что вы видите на этой картинке? Это основной вопрос, известный в психологии благодаря проективным методам. У этого метода тестирования личности много сторонников. Они утверждают, что каждый ответ показывает особенности, о которых человек порой не подозревает.

Чтобы тест был эффективным, нельзя долго смотреть на изображение – важно первое впечатление, первое, на что обращают внимание.

Что вы видите на картинке? Кошка поднимается или спускается по лестнице?

Если вы думаете, что кошка поднимается по лестнице, вы:

творческий человек,

у вас положительный настрой,

у вас много энергии,

вы человек, который хорошо знает людей и может помочь им справиться с проблемами,

вы человек, который может отделить свою профессиональную жизнь от личной жизни.

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Если вы думаете, что кошка на картинке спускается по лестнице, то вы реалист, который:

любит планировать,

является индивидуалистом,

мыслит логически и делает трудный выбор,

обладает чрезвычайно харизматичным характером.

И как? Согласны ли вы с этим тестом?

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.