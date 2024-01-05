Купидон забудет о них напрочь: три знака зодиака ждут разочарования в любви

Любовный гороскоп на январь 2024 года предвещает, что не все уроженцы зодиакального круга смогут наслаждаться романтикой. Некоторые наоборот почувствуют себя разочарованными, ведь ожидания могут не оправдаться или кто-то разобьет им сердце. По словам астрологов, в списке Раки, Скорпионы и Стрельцы.

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Рак

У Рака очень доброе сердце, но в январе он поплатится за это. Уроженца знака может использовать тот, кому он доверяет. В результате Рак сильно пострадает и к концу января не сможет справиться с чувством обманутого доверия. Ему нужно разобраться в голове и сердце – и следующие месяцы будут намного легче.

Скорпион

Скорпион по собственному желанию потерял очень важного для него человека. Теперь ему следует признать это и попытаться исправить ситуацию. Однако прежде чем Скорпион это сделает, ему предстоит январь, полный грусти и любовных дилемм. Стоит обо всем спокойно подумать и попытаться составить план действий – и в конце месяца появится луч надежды.

Стрелец

Стрелец поймет, что упустил огромную возможность, которую предоставила ему судьба. К сожалению, уже слишком поздно возвращаться. Он должен проглотить горечь поражения и постараться двигаться вперед с надеждой улучшить свою судьбу. В последующие месяцы ему наверняка будет легче найти вторую половинку – он почувствует, как его сердце бьется быстрее.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.