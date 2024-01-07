Квадрат Меркурия и Нептуна бросит всем вызов: только четыре знака зодиака выйдут победителями

Квадрат Меркурия с Нептуном в начале 2024 года принесет космические потрясения. Это астрологическое явление бросит нам вызов, но не каждый сможет принять его. Только четыре знака зодиака выйдут победителями, утверждают астрологи.

Видео дня

По их словам, с 7 января 2024 года мы сможем ощутить влияние астрологической системы, которой является квадрат Меркурия и Нептуна. Максимум этого явления будет 9 января в 02:24. Затем Меркурий встретится с Нептуном под прямым углом к Земле. Энергия этой связи останется с нами до 10 января 2024 года.

Квадрат Меркурия и Нептуна в январе принесет немало путаницы. С одной стороны, будет энергия действовать, рисковать и получать удовольствие, а с другой – сомнения, препятствия и непонимание. Эго и гордость могут взять верх, игнорируя обстоятельства и других людей.

Меркурий в квадрате подтолкнет вас к указанию на ошибки и поиску собственной выгоды. Нептун усложнит дело и скроет самые простые и логичные решения. Мы будем ходить по кругу и чувствовать себя в ловушке.

Что нельзя делать в это время:

нежелательно принимать важные решения,

в случае возникновения проблем лучше отложить их решение на потом,

лучше подготовить экстренный план, если планировали путешествия и поездки,

следите за своими словами и не раскрывайте секретов,

дискуссии могут легко перерасти в конфликты,

следите за цифрами в расчетах.

Во время квадрата Меркурия и Нептуна легко отвлечься, особенно когда дело касается доказательства своей правоты и способностей. Звезды указывают, что только четыре знака зодиака успешно пройдут это испытание.

Январский квадрат Нептуна и Меркурия будет наиболее заметен в жизни Близнецов и Рыб, а также Дев и Козерогов.

Близнецы будут использовать любую возможность, чтобы доказать свою правоту и превосходство. Хотя уроженцы знака почти всегда добиваются успеха, они могут оттолкнуть других . Это вызовет у них смешанные чувства. Награда появится с некоторой задержкой.

Рыбы будут разрываться между чувством долга и собственными потребностями. Квадрат Меркурия и Нептуна даст им идею заниматься несколькими делами одновременно и совмещать противоположные миры. Этот вызов покажется победным, ведь Рыбы добьются того, о чем мечтали. Однако в конечном итоге может оказаться, что они ни полноценно не отдыхают, ни работают.

Земные знаки зодиака, Девы и Козероги, окажутся в необычной ситуации под влиянием квадрата Меркурия с Нептуном. Они могут быть втянутыми в конфликт, спор или выбирать победителя в соревновании. Даже несмотря на то, что они могут чувствовать сильный дискомфорт, уроженцы знаков получат от этого много пользы. Их врожденное чувство справедливости и объективности, а также критический взгляд будут оценены по достоинству.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.