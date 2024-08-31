Легко впадают в зависимость! Названы три знака зодиака, у которых могут быть проблемы с алкоголем

Алкогольная зависимость может развиваться незаметно – больше всего шансов, что употребление спиртного станет проблемой, у трех уроженцев зодиакального круга, утверждают астрологи. Речь идет о Раках, Рыбах и Скорпионах. Читайте детальнее!

Водные знаки гораздо чаще, чем другие, впадают в зависимости, поскольку они очень эмоциональные и сентементальные. Алкоголь помогает им чувствовать себя спокойнее и лучше. Им не следует употреблять спиртное в одиночку, поскольку в состоянии опьянения они способны на абсурдные поступки.

Рыбы

Независимо от того, сколько лет Рыбам, на любом мероприятии, связанном с алкоголем, им нужен кто-то, кто о них позаботится. Опьяненные Рыбы непредсказуемы и могут совершать поступки, о которых будут сожалеть.

Рак

Ракам нужна компания, потому что они очень любят алкогольные напитки и склонны к чрезмерному употреблению спиртного. Уроженцам знака важно, чтобы рядом был тот, кто их остановит. Более того, они могут быть очень эмоциональными под влиянием алкоголя.

Скорпион

Скорпионы, как и Рыбы, способны быть очень непредсказуемыми и могут попасть в беду. Однако уроженцы этого знака зодиака не будут агрессивны в состоянии алкогольного опьянения. Они в один момент могут смеяться, а в следующий – грустить и плакать.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.