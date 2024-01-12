Лучше их не злить! Названы самые агрессивные знаки зодиака

Болезненная ревность, неспособность контролировать эмоции и агрессия – это типичные черты трех уроженцев зодиакального круга, что могут существенно испортить отношения с окружающими. По словам астрологов, самыми агрессивными среди всех знаков зодиака являются Близнецы и Козероги.

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Таким людям трудно принять, что не всегда все идет быть так, как они хотят. Более того, они чрезвычайно чувствительны к себе, и агрессия часто является для них своеобразным защитным механизмом, цель которого – скрыть слабости, страхи или разочарование. Но это не все. Агрессивные знаки зодиака часто испытывают трудности в поддержании здоровых межличностных отношений, что влияет на их самочувствие и качество жизни.

Близнецы

Люди этого знака зодиака часто испытывают проблемы с контролем своих эмоций. С виду они дружелюбные и отзывчивые, но когда что-то идет не так, они могут стать настоящими тиранами, с которыми жизнь превращается в кошмар. Им сложно понять, что у кого-то может быть другое видение или потребности. Когда они чувствуют себя ограниченными или оскорбленными, могут реагировать агрессией, стремясь восстановить свою независимость.

Козерог

Взрывной характер Козерога делает его очень агрессивным. Токсичность уроженцев знака в сочетании с недостатком чувствительности может нанести огромный вред психике близких людей. Козерог чувствует болезненную потребность контролировать других. Когда он теряет контроль над чем-то или что-то выходит из-под его контроля, он становится очень агрессивным и ему трудно контролировать свои эмоции.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.