'Лунные дети': названы знаки зодиака, на которые больше всего влияет Луна

Некоторые люди очень сильно чувствуют фазы Луны, которая оказывает явное влияние на их благополучие. Они могут стать раздраженными, плаксивыми, почувствовать потерю сил и мотивации или стать более агрессивными. Создается впечатление, что что-то ими управляет. Они часто ведут себя так, что позже не понимают своих мотивов, из-за чего их называют "лунными детьми".

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Рак

Во время полнолуния они часто страдают от бессонницы или просыпаются несколько раз за ночь. Затем им снятся кошмары, сопровождающиеся сильным чувством тревоги. Повышается их гиперчувствительность. Их легко довести до слез. Раки также могут чувствовать депрессию. Тогда их самооценка падает, и им очень нужен кто-то, кто их поддержит.

Скорпион

Луна выявляет его худшие качества. Особенно жестоким Скорпион становится в полнолуние. Тогда лучше держаться подальше от него. Уроженцу знака придется разобраться со своими внутренними демонами или переждать. Это не лучшее время, чтобы что-то объяснять или договариваться, он сам не свой.

Рыбы

Это самый чувствительный знак зодиака, и Луна еще больше усиливает это. В полнолуние Раки превращаются в беззащитных и потерянных людей. В это время им нужно много тепла и покоя. Им не следует принимать важные решения или предпринимать рискованные шаги. Это их момент, чтобы отключиться и отдохнуть.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.