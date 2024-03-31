Любимчики фортуны! Названы пять самых удачливых знаков по восточному гороскопу

Некоторым людям везет независимо от того, куда они идут и чем занимаются. По словам астрологов, это связано с особенным влиянием звезд. Главными любимчиками фортуны по восточному гороскопу являются Конь, Свинья, Дракон, Обезьяна и Крыса.

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Конь

Жизненный девиз этих людей мог бы быть примерно таким: "Жизнь – это место, где можно споткнуться, но нельзя остановиться! или "Если жизнь дает тебе лимоны, сделай лимонад!" Их сила, смелость и энтузиазм оживляют каждый день, делая его неповторимо ярким. Несмотря на то, что они привыкли работать буквально не покладая рук, Вселенная ценит старания и преподносит приятные сюрпризы.

Свинья

Как один из самых добрых и щедрых знаков зодиака, Свиньи обладают невероятным "иммунитетом" к жизненным невзгодам и неудачам. Даже если некоторые события иногда весьма огорчают, чудесным образом удается сохранить в себе искру веры в то, что все к лучшему. Благодаря такому оптимистическому настрою уроженцы знака способны быстро и безболезненно выходить из сложных ситуаций.

Дракон

У Драконов потрясающая вера в себя и смелость не бояться трудностей. Даже из самой сложной ситуации они извлекают важный урок, который способствует росту и развитию. Чудом им удается привлечь к себе не только счастливые совпадения, но и множество добрых людей, которые становятся "украшением" жизни.

Обезьяна

Обезьяны наверняка знают, что являются душой компании. Все вокруг завидуют их активности и жизнерадостности. У них огромный потенциал, который не всегда удается развить из-за прямоты. Постарайтесь быть дипломатичными и научитесь держать некоторые мысли при себе. Это позволит обрести еще большее счастье, признание и, конечно же, успех.

Крысы

Все хотят сблизиться с вами, потому что вы никогда не боитесь говорить правду и давать советы, которые помогут стать лучше. Некоторые люди завидуют вашему уму и удаче. Вам не нужно прилагать титанические усилия для достижения своих целей. Вы мастерски используете свою способность импровизировать, а фортуна, которая всегда на вашей стороне, идет по вашим стопам. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Вселенной и принять ее щедрые дары.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.