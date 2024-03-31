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Астрология и гороскопы

Любимчики фортуны! Названы пять самых удачливых знаков по восточному гороскопу

Анастасия Крыщук

Любимчики фортуны! Названы пять самых удачливых знаков по восточному гороскопу

Некоторым людям везет независимо от того, куда они идут и чем занимаются. По словам астрологов, это связано с особенным влиянием звезд. Главными любимчиками фортуны по восточному гороскопу являются Конь, Свинья, Дракон, Обезьяна и Крыса.

Конь

Жизненный девиз этих людей мог бы быть примерно таким: "Жизнь – это место, где можно споткнуться, но нельзя остановиться! или "Если жизнь дает тебе лимоны, сделай лимонад!" Их сила, смелость и энтузиазм оживляют каждый день, делая его неповторимо ярким. Несмотря на то, что они привыкли работать буквально не покладая рук, Вселенная ценит старания и преподносит приятные сюрпризы.

Свинья

Как один из самых добрых и щедрых знаков зодиака, Свиньи обладают невероятным "иммунитетом" к жизненным невзгодам и неудачам. Даже если некоторые события иногда весьма огорчают, чудесным образом удается сохранить в себе искру веры в то, что все к лучшему. Благодаря такому оптимистическому настрою уроженцы знака способны быстро и безболезненно выходить из сложных ситуаций.

Дракон

У Драконов потрясающая вера в себя и смелость не бояться трудностей. Даже из самой сложной ситуации они извлекают важный урок, который способствует росту и развитию. Чудом им удается привлечь к себе не только счастливые совпадения, но и множество добрых людей, которые становятся "украшением" жизни.

Обезьяна

Обезьяны наверняка знают, что являются душой компании. Все вокруг завидуют их активности и жизнерадостности. У них огромный потенциал, который не всегда удается развить из-за прямоты. Постарайтесь быть дипломатичными и научитесь держать некоторые мысли при себе. Это позволит обрести еще большее счастье, признание и, конечно же, успех.

Крысы

Все хотят сблизиться с вами, потому что вы никогда не боитесь говорить правду и давать советы, которые помогут стать лучше. Некоторые люди завидуют вашему уму и удаче. Вам не нужно прилагать титанические усилия для достижения своих целей. Вы мастерски используете свою способность импровизировать, а фортуна, которая всегда на вашей стороне, идет по вашим стопам. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Вселенной и принять ее щедрые дары.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы