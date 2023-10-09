Любимчики фортуны: названы знаки зодиака, которым предстоит счастливая и долгая жизнь

Может ли дата рождения определить наше будущее? Астрологи утверждают, что только три знака, родились под счастливой звездой. Они проживут долгую и счастливую жизнь и обязательно добьются успеха.

Козерог

Люди, рожденные под этим знаком, обладают высоким чувством ответственности. Их считают трудолюбивыми и очень требовательными к другим. Они организованы, не подвержены влиянию и не принимают решения в последнюю минуту.

Благодаря осторожности, с которой они подходят к жизни, их действия очень точные. Они добиваются своих целей и со временем достигают успеха в выбранной ими сфере.

Стрелец

Люди, рожденные под знаком Стрельца, обладают пламенным темпераментом и необузданной жаждой приключений. Они любят знакомиться с людьми и ставить перед собой новые задачи. Уроженцы знака обычно полны оптимизма и часто принимают решения под влиянием момента, но судьба благосклонна к ним, и они часто выходят из неприятностей невредимыми.

Близнецы

Близнецы ценят приключения и не любят рутину. Они считаются чрезвычайно общительными и любят контакт с другими людьми. У них позитивный подход к жизни. Уроженцы знака – хорошие слушатели и всегда знают, как дать ценный совет. Их оптимизм позволяет им быстро располагать к себе людей, благодаря чему им удается многое из задуманного. Многие считают их счастливчиками, ведь Близнецы редко терпят неудачи.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.