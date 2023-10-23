'Магическая' дата 23.10.2023 перевернет жизнь четырех знаков зодиака: грядут большие перемены

"Зеркальная" дата 23.10.2023, которая считается магической из-за повторения цифр, подарит уникальный шанс четырем знакам зодиака преобразить свою жизнь в лучшую сторону. По словам астрологов, удача будет на стороне Тельцов, Скорпионов, Раков и Козерогов.

Телец

Тельцам следует сосредоточиться на своей карьере. Им предстоит горячий период – и только стопроцентная концентрация позволит добиться всего, что задумали. Уроженцы знака могут совершить карьерный рывок и занять руководящую должность, но для этого придется подвинуть все остальные дела.

Скорпион

Скорпионы сейчас не намерены оглядываться назад. Это их время, и они планируют извлечь из него максимум пользы. Однако уроженцы знака должны быть осторожны, чтобы не причинить вред людям, которые им важны. Скорпионы могут решиться на переезд или смену работы, и все пройдет так, как планировалось.

Рак

Раки не жаждут больших перемен – они будут рады сосредоточиться на своей семье и позаботиться о своих отношениях. Именно это заставит их почувствовать наибольшее удовлетворение. Однако новость, которая поступит очень неожиданно, заставит Раков задуматься о карьерных амбициях. Они получат очень выгодное предложение.

Козерог

Козероги почувствуют сильные вибрации от того, кто стал для них очень важен. Они наконец поймут, что их чувства взаимны. Уроженцы знака решит бороться за эти отношения, независимо от обстоятельств, и звезды сулят им, что все мечты сбудутся.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.