'Магическое' полнолуние 29 сентября принесет большие перемены 'избранным' знакам зодиака

Первое осеннее полнолуние 29 сентября 2023 года состоится в огненном знаке Овна. Это период, когда стоит подвести первые итоги того, чего достигли в этом году и каковы символические или вполне реальные результаты наших действий.

Зодиакальная фаза Овна – это здоровый эгоизм, борьба за свои права, забота о своей территории и забота о себе. Нужно не забывать о своих потребностях, как эмоциональных, так, и прежде всего, физических.

Задачи, которые ставит перед нами эта Луна, – это поддержание наших собственных границ. 29 сентября будет чрезвычайно легко разорвать токсические отношения. Некоторые могут безумно влюбиться в человека, которого встретили буквально несколько дней назад.

К сожалению, большинство представителей зодиака могут испытывать в полнолуние внезапные мигрени неизвестного происхождения. Люди, страдающие от боли в носовых пазухах, почувствуют усиление симптомов.. Могут возникнуть внезапные и острые ЛОР-симптомы, воспаление ушей, тонзиллит и проблемы с глазами. Многие представители зодиака могут жаловаться на повышение артериального давления. Положительное влияние этой Луны на здоровье включает высокий уровень энергии и более интенсивную, чем обычно, физическую активность.

Большие изменения

Полнолуние сильнее всего ощутят люди, рожденные под знаками Овна, Рака, Весов и Козерога. Им придется принять во внимание быстрые и необратимые изменения в жизни. Из-за квадрата Венеры и Урана в один день Тельца и Водолея также может ожидать немало сюрпризов в сфере партнерства. Возможно, речь идет о смене работы, переезде или создании новых отношений.

Положительное влияние полнолуния в Овне:

повышение эффективности проводимых мероприятий;

прилив энергии;

желание позаботиться о себе;

необходимость ставить свои потребности на первое место;

огромная напористость;

способность защитить свою территорию;

смелость сказать "нет", когда мы чего-то не хотим;

большая решимость;

страсть и огонь в отношениях.

Трудности полнолуния в Овне:

авторитарный подход ко всему;

мнения, не терпящие оппозиции;

агрессия к близким людям;

истерики;

обострение партнерских конфликтов;

импульсивность и вспыльчивость при принятии решений;

недостаточное планирование деятельности, особенно профессиональной;

рискованные проекты и инициативы;

эскалация международных конфликтов;

большее количество пожаров, взрывов, извержений;

большие колебания цен на финансовых рынках;

опасность от огня.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.