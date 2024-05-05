Май подарит счастье в любви четырем знакам зодиака: вот кто в списке

Май 2024 года принесет перемены в любовной сфере четырем уроженцам зодиакального круга, которые сильнее всех почувствуют влияние Венеры, планеты любви и красоты. По словам астрологов, вдохновляющие, многообещающие и захватывающие события на любовном фронте ждут Тельцов, Близнецов, Дев и Водолеев.

Телец

Тельцы в мае захотят перемены и ярких любовных приключений. На самом деле им нужно начать с себя – одинокие уроженцы знака встретят свою половинку, если изменят свои мысли и взгляды на жизнь. Им удастся привлечь внимание противоположного пола. Астрологи утверждают, что решающая встреча произойдет после 20-го числа месяца. Вы сразу почувствуете, что это ваш человек.

Близнецы

Близнецам в мае придется признать, что они действительно влюблены, причем в человека, которого ранее считали "неподходящим". Уроженцы знака больше не смогут скрывать свои чувства и дадут волю эмоциям. Если Близнецы отпустят прошлое и забудут негативный опыт, то имеют все шансы построить счастливые отношения. Может оказаться, что этот человек — ваша судьба.

Дева

Даже если Девы давно разочаровались в любви, в мае на их пути появится человек, который заставит сердце биться чаще, причем это может произойти даже на деловой встрече. Уроженцы знака не смогут сопротивляться своим чувствам и на некоторое время отодвинут карьерные амбиции на второй план.

Водолей

Водолеи, сердце которых разбили токсичные отношения, получат шанс на настоящую любовь. Они уже и не верили, что встретят человека с такими же взглядами на жизнь, но это произойдет. Теперь просто дайте себе время принять и признать свои чувства. Возможно, стоит сделать первый шаг в отношениях. Не бойтесь обжечься во второй раз, потому что теперь вы мудрее и осторожнее, ведь извлекли уроки из прошлого.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.