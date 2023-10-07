Марс в квадрате с Плутоном превратит жизнь в поле битвы: особенно пострадают три знака зодиака

Энергия, связанная с планетой войны, скоро охватит и нас. Квадрат Марса к Плутону даст волю эмоциям. Это космическое явление превратит жизнь в поле битвы. Особенно пострадают три знака зодиака, которые окажутся в самом центре событий, утверждают астрологи.

Квадрат Марса с Плутоном продлится до 12 октября, а его пик будет ощущаться утром 9 октября. Астрологи считают квадраты дисгармоничными аспектами, которые выявляют негативные качества связанных с ними планет. Возможны перемены, трансформации и потрясения.

Марс в квадрате с Плутоном пробудит массу негативных эмоций, могут проявиться:

нервозность и склонность к спорам;

дотошность и ревность;

тревога и страхи;

агрессия и разочарование;

негативные воспоминания о прошлом;

невозможность достижения соглашения;

интенсивные дискуссии, даже драки.

Во время квадрата Марс-Плутон могут выявиться ошибки и недостатки. Быстро наладить ситуацию не удастся, а интенсивные действия еще больше усугубят проблемы. Единственный способ разрядить обстановку – перевести энергию на физический труд, спорт и отдых. Этот совет будет наиболее полезен для трех знаков зодиака.

Овен и Скорпион будут полны негативных эмоций. Практически любое плохое слово или грубый взгляд могут вывести их из равновесия. Тот, кто сейчас собирается о чем-либо договариваться с уроженцами знаков, должны набраться терпения и, желательно, подготовиться к противостоянию. Овнам и Скорпионам грозят скандалы, финансовые потери и даже риск аварий.

Весы могут быть втянуты в гущу конфликта. Будучи прирожденным посредником, они часто стараются погасить споры до того, как они разгорятся. Теперь обычные меры не подействуют, и Весы будут вынуждены принять активное участие в борьбе. Это может обернуться печальными последствиями.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.