Мечты рухнут! Три знака зодиака ждут испытания в 2024 году: удача их покинет

Многие мечтают, чтобы Новый год 2024 принес только положительные перемены. Но к сожалению, не все смогут испытать только хорошие эмоции. По словам астрологов, испытания выпадут на судьбу Львов, Овнов и Рыб. Вот что их ждет!

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Овен

Овнам в 2024 году грозят неудачи на работе. Несмотря на то, что уроженцы знака очень старались и все выглядело многообещающе, бонус или повышение по службе могут пройти мимо. Овны почувствуют себя обманутыми и могут потерять мотивацию. Им нужно четко определить, чего они хотят на самом деле и куда двигаться дальше.

Лев

В 2024 году невезение будет преследовать Львов – на их пути начнут возникать разные препятствия. Уроженцам знака следует морально подготовить себя к тому, что задуманное может вообще не получиться и все будет испорчено. Однако безвыходной ситуации не существует, поэтому постарайтесь предотвратить кризис. Постоянные неудачи будут сопровождать Львов в финансовых вопросах. По этой причине хорошо подумайте, прежде чем тратить крупную сумму денег в 2024 году. Инвестируйте осторожно и тщательно исследуйте рынок.

Рыбы

Череда несчастий в 2024 году обрушится на Рыб и буквально разрушит все их планы. Это может коснуться как работы, так и личной жизни. Уроженцы знака почувствуют, что земля уходит из-под ног. Невезение также может повлиять на построение новых отношений. Особенно это почувствуют одинокие Рыбы, которые попробуют свои силы на свиданиях. Большинство встреч не обещают успешных отношений.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.