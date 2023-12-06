Мечты сбудутся! Новолуние в Скорпионе принесет большую удачу трем знакам зодиака

Новолуние в Скорпионе, которое наступит 13 декабря 2023 года, многих вдохновит на метаморфозы. Подумайте о том, что вы хотите изменить в своей жизни, советуют астрологи. По их словам, это лучшее время, чтобы сформировать цели на следующий год. Особенно благоприятной дата будет для трех уроженцев зодиакального круга – Раков, Козерогов, Рыб.

Видео дня

Рак

Пик энергии новолуния в Скорпионе наполнит Раков вдохновением и придаст сил. Уроженцы знака могут проявить себя в творчестве или достичь больших успехов на работе, что повлияет на оклад. Важно убедиться, что не тратите энергию на неважные вещи. Используйте новолуние, чтобы реализовать мечты. У одиноких в это время будет шанс найти вторую половинку и обрести настоящее счастье.

Козерог

Плутон, правящая планета этого знака, завершает свое 15-летнее путешествие через Козерог. Хотя эта перемена предвещает напряженный финал, уроженцы знака могут рассчитывать на большую удачу. Вполне возможно, что в последующие дни они заведут новые знакомства, которые позволят продвинуться по карьерной лестнице. Навострите уши и следите за возможностями, которые открываются перед вами.

Рыбы

Интенсивное новолуние в Скорпионе побудит Рыб к переменам. Уроженцы знака почувствуют, что их образ мышления устарел, и захотят совершить метаморфозу. Рыбам стоит довериться своей интуиции – и они почувствуют ветер в своих крыльях. Звезды сулят уроженцам знака большие доходы и счастье в личной жизни.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.