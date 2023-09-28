'Месяц судного дня': октябрь принесет большие проблемы одному знаку зодиака

После дождливого дня всегда светит солнце? Это вовсе не правило! В октябре одному из знаков зодиака предстоит суровое испытание. Когда звезды совсем отвернутся от него, придется столкнуться с трудностями, превосходящими его силы. Проблемы возможны практически во всех сферах жизни.

Второй месяц осени станет временем испытаний для Тельцов – им придется искать внутренние силы, чтобы преодолеть пучину боли, невзгод и трудностей. Уроженцы знака уже в первые дни октября почувствует одинокими. Они быстро поймут, что многого не смогут добиться без посторонней помощи.

Бегство от судьбы не принесет особой пользы. Рано или поздно уроженцев знака настигнет расплата за поступки, совершенные ранее. Ближе к середине месяца ситуация еще больше усложнится.

С переходом Марса, Меркурия и Солнца в Скорпион начнут накапливаться проблемы. Особенно осторожными следует быть на работе. Руководство уже давно наблюдает за действиями Тельцов - одна, даже самая простая ошибка, может фактически испортить будущее в компании, а то и вовсе привести к увольнению.

В личной жизни дела будут обстоять не намного лучше. В октябре одиноким Тельцам следует полностью отказаться от любых попыток поиска партнера, а тем, кто в паре, следует задуматься, отвечают ли нынешние отношения всем их потребностям. Если вы уже давно чувствуете, что что-то не так, пришло время принять окончательное решение. Будет больно, но никто не обещал другого сценария.

Также Тельцам стоит сосредоточиться на своем здоровье. Множество стрессовых ситуаций отразятся на самочувствии. Месяц, который принесет много испытаний, может стать источником головных болей и проблем с желудком. Лучшее решение – уменьшить стресс. Однако в октябре это может оказаться невозможным.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.