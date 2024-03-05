Могут очаровать с первого взгляда: названы мужчины по знаку зодиака, которые легко покоряют сердца

Некоторые мужчины легко очаровывают представительниц противоположного пола, и их обаянию можно только позавидовать. По словам астрологов, притягивают женщин, как магнит Близнецы, Весы, Стрельцы и Рыбы.

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Близнецы

Близнецы обаятельны, легки в общении и любят шутить – все это привлекает женщин. Им не нужно слишком стараться, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Однако при построении долгосрочных отношений их партнерша может столкнуться с минусами их характера: переменчивостью и легкомысленностью.

Весы

Весы – идеальные мужья, которые стремятся порадовать свою вторую половинку. Они готовы идти на компромисс, наслаждаются романтикой, а также умеют читать мысли и желания своих близких. Их дипломатия в отношении женщин подобна очень привлекательной головоломке. Весы обладают врожденной харизмой.

Стрелец

Стрельцам свойственна харизматичность, обаяние и хорошее чувство юмора. Они всегда готовы отправиться в приключения, и именно это качество изначально привлекает женщин. Когда обнаруживается их нестабильность, женщины могут бояться связать свою судьбу со Стрельцом.

Рыбы

Мужчины-Рыбы порой излишне щедры не только в финансовом, но и в эмоциональном плане. Они готовы полностью отдаться своей второй половинке. Уроженцы знака большие романтики, всегда стараются удивить и устроить своей любимой сюрпризы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.