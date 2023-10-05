Море слез гарантировано: названы знаки зодиака, с которыми труднее всего построить прочные отношения

Жизнь с некоторыми знаками зодиака, хоть и кажется простой, на самом деле может обернуться чередой скандалов и недопониманий. По словам астрологов, некоторые уроженцы зодиакального круга просто не могут состоять в долгосрочных отношениях.

Стабильность – последнее, о чем они думают, поэтому не торопятся заключать брак и не приемлют никаких ограничений. Если их партнер не готов к такому сценарию, море слез гарантировано. Ведь в то время как одни ищут нежности и близости, ставя на первое место вторую половинку, другие постоянно гонятся за своей мечтой, жаждя свободы.

Стрелец

Стрелец любит флиртовать, поэтому привлекает противоположный пол. К сожалению, он делает это, даже когда уже состоит в отношениях. Уроженец знака – независимый человек, не выдерживающий постоянного контроля, который делает то, что хочет.

Если вы стремитесь построить с ним счастливые отношения, необходимо понять его потребность в свободе и отсутствии ограничений. Но в некоторых случаях это может оказаться невозможным. Стрелец ищет легкой жизни, без проблем и ссор. При появлении препятствий он убегает, предпочитая расстаться, чем усердно работать над отношениями.

Кроме того, Стрелец обладает взрывоопасным характером и конфликтен. Когда возникает спор, он никогда не сдается и не идет на компромисс. Его мнение всегда должно быть главным. Жизнь с ним – настоящие американские горки.

Лев

Лев любит властвовать. Он не желает идти на компромисс, обладает чрезвычайно сильным характером, любит быть в центре внимания и всегда хочет держать все под контролем. Уроженец знака терпеть не может подозрений в недостаточной верности и сразу отвергает излишне требовательных поклонников.

Идеальный партнер должен восхищаться Львом и постоянно делать ему комплименты. Однако, если что-то пойдет не так, как он хочет, тут же устроит скандал. Уроженцы знака склонны к бурному выяснению отношений. Решаясь на отношения со Львом, будьте готовы к тому, что вы будете играть второстепенную роль.

Водолей

Водолей — очень независимый человек, все делающий самостоятельно. В отношениях он ожидает, прежде всего, свободы и не может терпеть ощущения, что попал в ловушку. Если ваша мечта – разделить каждую минуту своей жизни со своим партнером – в случае с Водолеем вы не можете на это рассчитывать.

Более того, он не только эгоцентричен, но и лишен сочувствия. Водолей не может оказать необходимую поддержку партнеру, выглядит холодным и равнодушным, не способен извиниться и признать ошибку. Он предпочитает игнорировать такие ситуации, а затем делать вид, что ничего не произошло. Чуть более чувствительные люди будут из-за него постоянно лить слезы. Такие отношения обречены на провал.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.