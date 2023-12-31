Мужчин этих знаков зодиака уводят чужих жен: таких всего четыре

Некоторые мужчины отличаются особенной решительностью и готовы на все, если их сердце покорила женщина. Они могут даже увести ее из семьи и не остановятся ни перед чем. По словам астрологов, речь идет о Весах, Козерогах, Водолеях и Львах.

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Весы

Спокойные, неконфликтные мужчины этого знака зодиака быстро завоевывают расположение женщин. Весам легко соблазнить даму, заставить ее забыть обо всем на свете и думать только о нем. Такие мужчины рассчитывают, что столь сильно влюбленная женщина оставит семью и уйдет к нему, – и чаще всего так и происходит.

Козерог

Представители этого знака зодиака – настоящие эгоисты. Они думают только о себе и своих потребностях, не принимая во внимание других. Их не интересуют чувства окружающих. Особенно это касается личной жизни. Если дама симпатична Козерогу, то он забудет всякую мораль, чтобы расположить ее к себе.

Водолей

Представителей этого знака зодиака просто привлекают замужние женщины. Водолей любит свободу. Ему нравится нарушать существующие правила. Если ему понравится женщина, он сделает все, чтобы завоевать ее сердце. Придет время, когда ему удастся получить желаемое.

Лев

Лев Стихия этого знака зодиака – соревнование. Лев будет стараться конкурировать, соревноваться, доказывать, что он лучший из всех. В личной жизни это проявится в том, что Лев будет прилагать особые усилия для общения с незнакомыми женщинами и оказывать им знаки внимания. Будучи настойчивым и самоуверенным, Лев способен быстро разрушить чужой брак.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.