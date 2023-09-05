Мужчины этих знаков зодиака самые 'токсические': с ними трудно строить отношения

Знак зодиака определяет не только характер человека, но и влияет на его отношения с другими, в том числе романтические. По словам астрологов, некоторые знаки зодиака среди мужчин проявляют себя с худшей стороны в любви. Речь идет о Девах, Раках, Овнах, Козерогах и Рыбах.

Дева

Мужчины-Девы ничего не делают просто так, даже если действительно влюблены. Они всегда ставят свои потребности на первое место и искренне удивляются, если х вторая половинка не довольна таким положением дел. Уроженцы знака хотят, чтобы ими восхищались, но сами забывают делать комплименты партнерше.

Рак

Мужчины-Раки редко бывают верными. Они любят флиртовать и легко могут пойти налево, не почувствовав даже малейших угрызений совести. Уроженцы знака способны врать в глаза и манипулировать. Раки – явно не те, на кого можно положиться.

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Овен

Мужчины-Овны часто сами не понимают, что им действительно нужно. С одной стороны, они хотели бы построить гармоничные отношения, с другой – их влечет неизвестность, а рутина быстро надоедает. Овны легко предпочтут вечеринку вместо вечера с семьей, что может стать проблемой в отношениях.

Козерог

Мужчины-Козероги – самые нервные из всех знаков зодиака. Они требуют, чтобы все было так, как они хотят, и не приемлют никаких компромиссов. Козероги эгоистичны, сосредоточены исключительно на себе и совершенно не заботятся об избраннице. Но в то же время бурно проявляют ревность.

Рыбы

У мужчин-Рыб большие проблемы с доверием. Они видит угрозу в каждом встречном, поскольку уверены, что недостойны любви. Уроженцы знака будут постоянно требовать от избранницы доказательств верности и найдут тысячу причин для недовольства.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.