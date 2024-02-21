Мужчины этих знаков зодиака – вечные дети: с ними трудно строить отношения

Некоторые мужчины, несмотря на свой возраст, ведут себя как дети и избегают любой ответственности. По словам астрологов, это связано со знаком зодиака. Самыми незрелыми можно назвать Рыб, Раков, Стрельцов и Водолеев.

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Рыбы

Мужчина-Рыбы – чувствительный мечтатель, поэт и... ребенок. Он будет посылать вам песни о любви, шептать нежные слова и бросать загадочные взгляды, но в повседневной жизни не сможет справиться с элементарными задачами. Мужчины-Рыбы прекрасно себя чувствуют в стране грез, но боятся того, что однажды придется покинуть ее. В любовных отношениях они полностью полагаются на свою партнершу.

Рак

Мужчина-Рак слишком избалован – он либо не представляет жизни без матери, либо ему нужна партнерша, которая заменит мать. В отношениях с таким мужчиной ответственность за все будет лежать на женщине. Более того, Рак легко может пойти на измену, ведь жаждет ярких впечатлений и терпеть не может рутины.

Стрелец

Мужчина, рожденный под этим знаком, не очень серьезно относится к жизни, поэтому не торопится вступать в брак. И даже если он решится на долгосрочные отношения, то на первом месте у него останутся друзья, развлечения, а не вторая половинка. Стрелец не готов жертвовать своими интересами и предпочитает оставаться свободным даже в браке.

Водолей

Мужчина-Водолей в начале знакомства может вскружить голову кому угодно. Какая женщина не стала бы встречаться с таким мужчиной – умен, талантлив и харизматичен? Но он не любит брать на себя ответственность за свою жизнь, не говоря уже о второй половинке. К тому же легко может закрутить бурный роман на стороне и совершенно не сожалеть об этом.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.