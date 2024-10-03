Мужчины не могут их забыть! Названы роковые женщины по знаку зодиака

Некоторые женщины оставляют неизгладимый след в мужских сердцах, покоряя их буквально с первого взгляда. По словам астрологов, речь идет о Львах, Раках, Девах и Скорпионах. Читайте детальнее!

Лев

Женщины-Львы харизматичны, нежны, страстны и привлекательны. Они хотят любить и быть любимыми, стараются создать семью и завести детей. Львы всегда в центре внимания мужчин –смело выражают свою женственность, следят за модными тенденциями и поражают своим интеллектом. В душе они беззаботны и свободны, поэтому в их компании всегда легко и весело.

Рак

Женщины-Раки хотят видеть в мужчине "отца". Такая модель отношений для них идеальна, ведь в душе они хрупкие, нежные, ранимые, подсознательно ищут покровителя и опекуна. Женщины этого знака очень сентиментальны, романтичны и утонченны. Они способны привлечь взгляд любого мужчины, вселяя в него желание заботиться и любить. Женщины-Раки относятся к своим партнерам более чутко и внимательно, чем представители других знаков зодиака. Они излучают любовь, привязанность, сочувствие и преданность.

Дева

Дева – педантичная женщина с безупречным вкусом, знающая себе цену. Уроженки знака со стороны кажутся холодными и сдержанными, но при более близком знакомстве становится ясно, что они нежны и чувствительны, и в них скрыт настоящий вулкан страсти. Девы умеют любить беззаветно, во всем поддерживая своего мужчину и разделяя его мечты и стремления. Они всегда ставят интересы мужчины на первое место, позволяя ему быть "добытчиком" и стеной, за которой можно спрятаться.

Скорпион

Скорпионы считаются сложным и загадочным знаком зодиака. Они любят вникать в серьезные темы для разговоров, что помогает быстро наладить отношения. Острые эмоции у них в крови, представители этого знака невероятно чувственны и нежны, сексуальны и романтичны. Они сочетают в себе интеллект, страсть и харизму. Женщины-Скорпионы умеют умело манипулировать мужчинами, приближаясь к ним и внезапно удаляясь снова и снова. Отношения с ними подобны качелям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.