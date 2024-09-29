Начнется 'белая полоса': четыре знака зодиака ждет большая удача в начале октября

Первая неделя октября 2024 года принесет сказочную удачу четырем уроженцам зодиакального круга – их заветные мечты могут сбыться. По словам астрологов, в списке счастливчиков Козероги, Близнецы, Водолеи и Скорпионы.

Козерог

Одиноких Козерогов ждет судьбоносная встреча – они найдут человека, который заставит их сердце биться чаще. Будьте открыты и не бойтесь своих чувств. Искреннее общение позволит избежать недоразумений и создать гармоничную атмосферу.

Приток творческой энергии поможет преодолеть препятствия и легко справляться с задачами на работе. Вы найдете в себе силы покорить новые высоты и улучшить материальное положение.

Близнецы

Ваш профессиональный путь в этот период будет очень успешным. Сосредоточьтесь на своих задачах и будьте бдительны, тогда результат превысит все ожидания. В финансовом отношении вас ждет стабильный период с возможностью увеличить свой доход уже в первую неделю месяца. Это может быть дополнительный заработок, работа на фрилансе или неожиданное предложение. Однако будьте осторожны при установлении новых контактов и принятии финансовых решений.

Водолей

Для Водолеев наступит идеальное время, чтобы начать новое путешествие или пройти курс обучения или семинар. В воздухе витает ветер перемен, и кажется, что Вселенная поддерживает каждое ваше движение. Независимо от вашего выбора, вы найдете энергию и смелость для новых приключений. Используйте это время, чтобы заняться новыми проектами или, наконец, осуществить старые мечты, которые вы откладывали.

Скорпион

Эта неделя пробудит в вас желание расширить свой кругозор. Это время для поиска нового опыта и перспектив, которые приблизят вас к вашим целям. Ожидайте вдохновения и неожиданных возможностей, которые откроют двери, о существовании которых вы даже не подозревали. Первая неделя октября побуждает вас выйти за рамки привычного и исследовать новые перспективы.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.