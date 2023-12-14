Начнется 'белая полоса'! Три знака зодиака ждет большая удача в 2024 году

2024 год принесет хорошие новости для трех уроженцев зодиакального круга, заветные мечты которых могут сбыться. По словам астрологов, в списке счастливчиков Тельцы, Девы и Рыбы.

Видео дня

Телец

Телец войдет в Новый год полный надежд. Хотя январь окажется напряженным, уже в средине года уроженцы знака расправят крылья и покажут всем, на что они способны. Начнется белая полоса: Тельцы могут совершить карьерный рывок, открыть свой бизнес и увеличить доходы в разы. Однако успех не придет сам собой. Это будет результат предыдущих решений и упорной работы.

Дева

Дева не может жаловаться на отсутствие удачных моментов в жизни, но 2024 год обещает оказаться действительно особенным. Каждый день будет происходить что-то, что вызовет улыбку на ее лице или сделает день лучше. Начиная с весны, Девам стоит очень внимательно прислушиваться к себе и к знакам Вселенной. Перед уроженцами знака откроются сказочные возможности

Рыба

Рыбы с января начнут излучать исключительную энергию – в их окружении появятся люди, которые подскажут путь к успеху. Уроженцы знака наконец поверят в свои силы и смогут реализовать самые заветные мечты. Результат порадует и еще больше мотивирует Рыб. К своему удивлению, они обнаружат, что только добро притягивает добро. В середине года они научатся прощать и смогут отпустить прошлое.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.