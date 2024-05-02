Начнется 'черная полоса'! Два знака зодиака ждут большие неприятности в мае

Май 2024 года станет "черной полосой" для двух уроженцев зодиакального круга, которых буквально будут преследовать неприятности. По словам астрологов, в зоне риска Близнецы и Тельцы. На них может обрушиться лавина проблем, которые решать придется срочно.

Близнецы

Близнецы занимают первое место среди наименее удачливых знаков зодиака, и последний месяц весны станет тому подтверждением. Очень любопытные и общительные уроженцы знака столкнутся с трудностями во всех сферах жизни.

Их главный актив – умение быстро заводить новые знакомства и выпутываться из проблем – будет подорван. Близнецам грозят большие финансовые трудности и скандалы, как на работе, так и дома. Уроженцы знака не смогут донести свои идеи и мнение до близких. Они почувствуют сильное разочарование и могут потерять веру в себя.

Телец

Тельцы нуждаются в четких рамках, чтобы двигаться вперед, ведь это самый организованный знак зодиака. Однако май пошатнет их уверенность в завтрашнем днем. Уроженцы знака столкнутся с большой неопределенностью, которая замедлит их и заставит почувствовать себя потерянными.

Тельцы могут потерять высокооплачиваемую работу и возможности, которые перед ними открывались. Им придется сделать важный выбор. Если уроженцы знака наберутся терпения, то уже в июне у них появится новая работа, новые отношения, новое увлечение...

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.