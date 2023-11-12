Начнется новая жизнь! Новолуние в Скорпионе принесет большой успех трем знакам зодиака

Новолуние в Скорпионе вдохновляет на метаморфозы. Подумайте о том, что вы хотите изменить в своей жизни, а затем составьте детальный план, советуют астрологи. Работайте с энергией новолуния, ведь она поможет вам начать перемены.

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Новолуние, которое произойдет 13 ноября, будет особенной датой для трех уроженцев зодиакального круга. Они получат мощный толчок, чтобы воплотить все свои мечты в жизнь. По словам астрологов, речь идет о Раках, Козерогах и Рыбах.

Рак

Пик энергии новолуния в Скорпионе наполнит вас творчеством. Убедитесь, что на этом этапе вы не тратите энергию на неважные вещи. Наконец-то вы покажете всем свои таланты. Используйте ноябрьское новолуние, чтобы творить и углубить свою романтическую связь. Это лунное событие принесет вам радость и изобилие. Не оглядывайся назад.

Козерог

Во время фазы Скорпиона подумайте о своих дружеских отношениях. Плутон, правящая планета этого знака, завершает свое 15-летнее путешествие через Козерог. Хотя эта перемена предвещает напряженный финал, вы можете рассчитывать на поддержку своих близких. Вполне возможно, что в последующие дни у вас появятся новые знакомства, которые сулят выгодное сотрудничество. Следите за возможностями, которые открываются вам.

Рыбы

Интенсивное новолуние в Скорпионе побудит вас к переменам. Вы почувствуете, что ваш образ мышления устарел. Вам захочется совершить метаморфозу, которая положительно повлияет на вашу жизнь. Несмотря на то, что следование интуиции вас пугает, сейчас вам следует доверять своим догадкам. Развейте свои сомнения и почувствуйте ветер в своих крыльях. Во время ноябрьского новолуния ваши дела примут положительный оборот благодаря активности Нептуна в Рыбах. Никогда не поздно передумать. Сделайте что-нибудь, что будет способствовать вашему личному развитию.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.