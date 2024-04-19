Начнутся 'темные времена': три знака зодиака ждут большие проблемы в мае

Май 2024 года станет непростым испытанием для трех уроженцев зодиакального круга, которых буквально начнут преследовать проблемы. Это пошатнет их уверенность в себе. По словам астрологов, в зоне риска Овны, Раки и Козероги.

Овен

Овны привыкли жить легко, тратить деньги на разные удовольствия и совершенно не заботиться о последствиях своих действий. Однако май развернет их жизнь на 180 градусов. Уроженцы знака могут потерять высокооплачиваемую работу или бизнес, но на этом проблемы не закончатся. Финансовые трудности станут проверкой для Овнов и их окружения – они могут остаться без друзей и близких. Это испытание заставит их пересмотреть свои ценности.

Рак

Чувствительные Раки и так все принимают близко к сердцу, но май буквально выбьет их из колеи. На работе завистники начнут строить козни за спиной уроженцев знака – и это пошатнет их авторитет, который зарабатывали годами. Более того, Раки могут не найти той поддержки у близких, на которую рассчитывали, ведь сами ранее были равнодушными к проблемам других. Май станет для них болезненным уроком, который нужно усвоить, чтобы больше не делать ошибок.

Козерог

Козероги в мае могут допустить ошибку, которая повлечет за собой череду неприятностей. Они рискуют потерять большую сумму денег и испортить отношения с коллегами и партнерами. Уроженцы знака хотят от жизни максимум и совершенно не умеют "притормаживать" в своих запросах, но май поставит их на место. Когда Козероги лишаться без того, что было для них важно, они поймут, что многое недооценивали.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.