Наделены мистическими способностями: названы даты, в которые рождаются женщины-'ведьмы'

Нумерологи утверждают, что в некоторые даты на свет появляются женщины, наделенные мистическими способностями. Если вы их оскорбите или обидите, знайте, вас ждут неприятности. Они не делают это специально, но им крайне не нравится несправедливость. На самом деле, все, что им нужно сделать, это подумать о своем обидчике – и с ним случится несчастье.

Слова таких женщин часто становятся пророческими. Например, они советуют взять зонтик, потому что будет дождь, хотя на небе ни облачка, или говорят не отправляться в путешествие – и потом оказывается, что была причина.

Вот даты, в которые рождаются "ведьмы" – 4, 13, 22, 7, 16, 25.

Женщины, которые появились на свет в указанные даты, обладают сильной интуицией и могут видеть людей насквозь. Их точно не обмануть, но сами они часто используют свои навыки для манипулирования. И речь идет не только о близких, но и об отношениях с друзьями и коллегами.

Женщины-"ведьмы" крайне харизматичны и буквально притягивают к себе взгляды окружающих. В отношениях они склонны диктовать свои правила и точно не будут никому подчиняться. Они уверенны в своих силах и очень амбициозны.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.