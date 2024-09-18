Находятся под защитой высших сил: названы знаки зодиака, которым никто не может причинить зла

Некоторые люди находятся под особенной защитой высших сил, что уберегает их от зависти, козней и даже проклятий недоброжелателей. По словам астрологов, речь идет о Рыбах, Скорпионах, Раках и Львах. Читайте детальнее!

Рыбы

У Рыб очень развита интуиция, которая защищает их от неприятностей. Эти люди чувствуют неблагоприятную энергию и быстро разрывают связи с теми, кто имеет в отношении их злые умыслы. Уроженцы знака обладают действительно сильной энергетикой, хотя и часто кажутся беззащитными.

Скорпион

Скорпионы сразу чувствуют ложь и притворство – нельзя улыбаться им в лицо, если вы задумали сделать что-то плохое за их спиной. Они мгновенно вскроют такой план. Уроженцы знака умеют постоять за себя и своих близких и обладают сильной интуицией.. Иногда Скорпионы не доверяют кому-то только потому, что так говорит их внутренний голос.

Рак

Раки также обладают сильно развитой интуицией. Хоть они и нежны по натуре, умеют себя защитить! Иногда может показаться, что уроженцы знака преувеличивают ситуацию, но потом оказывается, что они были правы. Также Раки почти никогда не позволяют заглянуть себе в душу, поскольку боятся, что такая открытость может им очень сильно навредить.

Лев

Львы легко могут отличать правду от лжи, искренность от притворства. Уроженцы знака формируют свой образ конкретного человека в первые секунды знакомства. И чаще всего это восприятие безошибочно, независимо от того, что этот человек будет делать в будущем. Львы не злопамятны, но эти люди никогда не позволят причинить себе вред.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.