Наказание будет суровым: один знак зодиака настигнет расплата в ноябре 2023

Гороскоп на ноябрь 2023 года указывает на то, что у одного из двенадцати знаков зодиака начнутся серьезные неприятности. Судьба готовит ему тяжелый жизненный урок. По словам астрологов, под ударом окажется Лев, который отличается своей амбициозностью и лидерским духом.

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Его прежняя невнимательность и пренебрежение к последствиям собственных действий навлекут проблемы – для Львов ноябрь станет месяцем смирения и покаяния. Уроженцы знака могут потерять свой авторитет на работе и лишиться крупной суммы денег.

Согласно астрологии, Лев – один из самых сильных знаков зодиака во всем гороскопе, но последний месяц осени – явно не его время. Он прирожденный лидер, который часто впадает в самолюбование и думает, что он лучше других, любит окружать себя роскошью и ставит материальные блага выше отношений с близкими людьми.

Именно поэтому он будет наказан звездами – Лев столкнется с последствиями собственного эгоизма. Он поймет, что он не особенный и что без близких ему людей ему не справиться.

Кроме того, конкуренты будут активно строить козни за спиной – если Лев не проявить смирения и не научится признавать свои ошибки, он может потерять высокооплачиваемую работу. Это будет большим ударом как в финансовом, так и эмоциональном плане.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.