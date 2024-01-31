Настоящая 'душа вечеринки': названы самые веселые знаки зодиака

Некоторые люди завоевывают симпатию окружающих гораздо быстрее остальных. По мнению астрологов, все это благодаря их чувству юмора. Речь идет о Стрельцах, Близнецах и Львах.

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Стрелец

Стрельцы считаются чрезвычайно беззаботными. Они прирожденные оптимисты, которые всегда уверены, что стакан наполовину полон. Энергия бурлит в них, как вулкан, полный лавы, ведь это огненный знак.

Люди, рожденные под знаком Стрельца, любят смеяться над вещами, которые могут огорчать, пугать или раздражать других. Они делают это, чтобы снять напряжение и показать, что нет такой страшной проблемы, как ее рисуют. Именно за это их и любят.

Близнецы

В противовес сильному юмору Стрельцов – чувство юмора Близнецов. Оно легкое, как перышко, ведь это воздушный знак. Близнецы любят смеяться и идти по жизни легко. Уроженцы знака обожают смешить окружающих и ни к чему не относятся серьезно.

Они могут быть спонтанными, и их сильная сторона – импровизация. Когда атмосфера накаляется и компания вот-вот поссорится, именно Близнецы выпутаются из такой передряги и впустят в разговор еще немного веселья. Они не боятся быть смешными и охотно берут на себя роль лидера в компании.

Лев

Львы любят быть в центре внимания. Обычно они серьезно относятся к жизни, но как только им удастся выделиться в обществе, они воспользуются любой возможностью и привлекут внимание своей уверенностью в себе и чувством юмора.

Как только Львы зодиака соберут аудиторию, чтобы рассказать свои шутки, они не перестанут делать это до тех пор, пока каждый человек не засмеется. Однако уроженцы знака скорее предпочтут посмеяться над кем-то другим, чем над собой.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.