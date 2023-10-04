Настоящее счастье или полный крах: любовный гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака

Любовный гороскоп на октябрь раскрывает, для кого второй месяц осени будет временем романтического упоения, а кого ждут неприятности, ссоры и даже расставание с партнером. Читайте детальнее!

Овен

Будьте осторожны, ваш вспыльчивый характер может доставить неприятности. Спонтанность может быть прекрасной, но иногда стоит сдерживать свои эмоции. Октябрь станет для вас временем испытаний – если вы пройдете их успешно, вас ждет удачная осень и зима. В противном случае ждите проблем в любовной сфере.

Телец

У вас сейчас будет много дел на уме, но не забывайте о самом главном. Если вы оттолкнете от себя человека, которого любите, можете его потерять. Сосредоточьтесь на отношениях и позаботьтесь о своей второй половинке. Если вы одиноки, не отвергайте поклонников слишком поспешно. Дайте себе шанс на любовь, и она придет к вам раньше, чем вы думаете.

Близнецы

В этом месяце вы можете чувствовать себя опустошенным, одиноким и безнадежным. Вам, несомненно, нужны перемены, но это не всегда означает изменение статуса ваших отношений. Сейчас вас ждет множество дилемм. Позвольте себе сомнения и делайте то, что лучше для вас.

Рак

Начало осени будет благоприятно для расцвета чувств. Если вы одиноки, вскоре встретите человека, который сможет остаться в вашем сердце надолго. Вам просто нужно отпустить свои страхи и дать ему шанс. У Раков, состоящих в отношениях, есть шанс снова почувствовать бабочек в животе. И не нужно много времени, чтобы снова разжечь огонь. Иногда достаточно романтического вечера с кино или прогулки по лесу вдвоем.

Лев

Октябрь обещает быть очень интересным, и в вашей личной жизни будет много событий. Используйте это время максимально эффективно. Наслаждайтесь впечатлениями, ловите моменты и помните, что живем только один раз. Это хорошее время, чтобы решить расширить семью. Однако нужно быть уверенным, что вы действительно этого хотите и готовы к этому.

Дева

Вас ожидают некоторые потрясения в эмоциональной сфере. Будьте готовы к неожиданным осложнениям. Этот месяц может оказаться для вас трудным и болезненным. К сожалению, некоторых вещей невозможно избежать. Вам остается только испытать их и сделать выводы. Что бы ни случилось, помните, что это не конец света и жизнь продолжается.

Весы

В вашей личной жизни будет затишье. Но это не плохая новость – как раз наоборот. Есть хороший шанс решить проблему, которая беспокоит вас уже давно. Однако, чтобы это стало возможным, необходимо проявить понимание и приложить некоторые усилия. Попробуйте посмотреть на вещи с другой стороны. И помните, что вам не обязательно все понимать, чтобы принять это. Ваша жизнь станет легче и приятнее.

Скорпион

Призрак разлуки теперь нависает над вашими отношениями. Хорошенько подумайте, хотите ли вы сохранить эти отношения. Иногда стоит пожертвовать чем-то ради чего-то другого. Какой вариант подойдет вам лучше всего? Только вы это знаете.

Стрелец

В октябре вас ждет много любви, не обязательно взаимной. Вполне возможно, что кто-то давно и тайно влюблен в вас и теперь захочет побороться за вашу привязанность. С другой стороны, в вашей жизни сейчас может появиться старая любовь.

Козерог

Расположение звезд говорит о том, что вас сейчас ждет множество конфликтов, как с другим человеком, так и внутренних. Не пытайтесь переждать их или спрятаться. Все равно рано или поздно это все вылезет наружу. Осень – хорошее время, чтобы навести порядок. Не откладывайте это.

Водолей

Теперь на горизонте могут появиться различные искушения. Это хорошее время, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и сделать выводы. Помните, что у всего есть причина. Возможно, стоит искать ее прежде всего в себе, а не во внешних факторах.

Рыбы

Перестаньте жить мечтами и начните действовать. Ничего не произойдет, если просто думать и хотеть. Ваша пассивность может привести к ситуации, в которой вы бы никогда не хотели оказаться. Стоит собраться с духом уже сейчас и принять решение, прежде чем судьба сделает это за вас.

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