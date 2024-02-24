Настоящее счастье или разбитые надежды: любовный гороскоп на март для всех знаков зодиака

Март 2024 года принесет много новостей всем уроженцам зодиакального круга. Но если одних ждет множество прекрасных моментов, другим придется столкнуться с проблемами. Узнайте, что звезды готовят вам!

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Овен (21.03-19.04)

Овну понадобится совет друга в эмоциональных вопросах. Ему будет трудно самому принимать решения, из-за чего он будет чувствовать себя потерянным и растерянным.

Телец (20.04-20.05)

Телец может быть спокоен, но он должен сохранять бдительность. Звезды говорят, что в этом месяце к нему придет любовь. Так что все, что ему нужно сделать, это не упустить этот особенный момент и следовать своему сердцу.

Близнецы (21.05-20.06)

Близнецы испытают множество моментов счастья с человеком, который покорил их сердце. Уроженцам знака следует сосредоточиться на том, чтобы проводить время вместе, получать удовольствие друг от друга и вести глубокие разговоры о важных вопросах.

Рак (21.06-22.07)

Ракам следует поработать над выражением своих эмоций и определить языки любви, который им подходят лучше всего. Стоит поговорить об этом с любимым человеком.

Лев (23.07-22.08)

В марте Лев почувствует себя чрезвычайно привлекательным и обретет больше уверенности в себе. Осознание собственного обаяния, хотя и незаметное, привлекает других людей, хотя они обычно этого не осознают.

Дева (23.08-22.09)

Эмоции Девы в этом месяце будут довольно нестабильными. Этот знак зодиака потеряется в них, в результате чего не сможет полностью следовать собственным чувствам по отношению к самому близкому их сердцу человеку.

Весы (22.09-22.10)

Весам в этом месяце следует сосредоточиться на построении доверия с людьми, которых они любят, будь то кто-то, к кому они испытывают чувства, или семья. Звезды ясно указывают на то, что это позволит этому знаку зодиака чувствовать себя более комфортно в отношениях.

Скорпион (23.10– 21.11)

В марте Скорпион больше сосредоточится на проявлении романтических чувств к человеку, который его очаровал. Это вызовет искру любви, которая зажжет красивый, огромный огонь и углубит уникальную связь между ними.

Стрелец (22.11– 21.12)

Во второй половине месяца Стрельцу следует собраться с силами и признаться в чувствах объекту своих желаний. Их будущее выглядит светлым, и есть большая вероятность, что интерес будет взаимным.

Козерог (22.12-19.01)

Одиноким Козерогам представится возможность насладиться свободой и использовать ее наилучшим образом. Однако представителям этого знака зодиака, состоящим в отношениях, следует делать упор на романтические жесты.

Водолей (20.01-18.02)

В этом месяце Водолей встретит нового, увлекательного человека, который привлечет большую часть его внимания. Однако ему следует подойти к знакомству сдержанно и не торопить событий.

Рыбы (19.02-20.03)

Рыбам обязательно следует практиковать здоровое и открытое общение в марте. Они поймут, что нечеткое или двусмысленное выражение своих потребностей или проблем приводит к недопониманию и вредит их отношениям.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.