Настоящие гении: названы самые интеллектуально одаренные знаки зодиака

Среди всех уроженцев зодиакального круга астрологи выделяют четырех, которые наиболее одарены в интеллектуальном плане. Им под силу решить самые сложные задачи, а аналитический состав ума позволяет сохранять спокойствие в трудных ситуациях. По словам астрологов, речь идет о Козерогах, Стрельцах, Раках и Девах.

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Козерог

Представители земной стихии проявляют интерес к обучению с детства, уже в садике они становятся одними из лучших в чтении. Козероги не всегда добиваются головокружительных результатов, но увлечены саморазвитием и расширением своих знаний. С ними легко и интересно разговаривать и дискутировать. Уроженцы знака умеют смотреть на проблемы с разных сторон и по натуре прагматики, поэтому ценят полезные знания, которые можно использовать в жизни.

Стрелец

Стрельцы осознают, что они умны, и гордятся этим. Уроженцы знака без проблем усваивают разные предметы, поэтому их школьные и студенческие годы проходят без страданий. В горячих дискуссиях они почти всегда настаивают на своей правоте, даже если в какой-то момент ошибаются. Близкие часто считают Стрельцов высокомерными, но не отрицают их эрудиции. Эта черта поведения и характера становится плюсом на работе, особенно там, где приходится знать множество законов, прав и последствий нарушений.

Рак

Раки – один из самых трудолюбивых знаков зодиака. Им нравится повышать уровень своей эрудиции и докапываться до корня проблем. Раки не боятся толстых книг и длинных курсов. Можно сказать, что они учатся всю жизнь. Осознание того, что они хорошо разбираются во многих областях, дает им огромную уверенность в себе. Раки легко вступают в дискуссию. Они хорошие учителя, ораторы, наставники, лидеры. Книги любят с детства.

Дева

Дева – творческая личность, которая создает мир вокруг себя таким, каким хочет его видеть. Иногда уроженцам знака хочется узнать обо всем за один раз – Девы могут браться за исследование сразу нескольких направлений. Им легко найти общий язык с кем угодно и докопаться до сути. Они демонстрируют высокий уровень эрудиции в таких областях, как изобразительное искусство, театр, психология, история, литература, режиссура и писательское мастерство. Девы также любят творить своими руками.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.