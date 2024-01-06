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Астрология и гороскопы

Настоящие гении! Названы самые умные знаки зодиака, для которых нет невыполнимых задач

Анастасия Крыщук

Настоящие гении! Названы самые умные знаки зодиака, для которых нет невыполнимых задач

Интеллектуальные возможности человека зависят от индивидуальных предрасположенностей, однако и знак зодиака играет немаловажную роль. По словам астрологов, самыми умными можно смело назвать Водолеев, Стрельцов и Дев.

Водолей

С ранних лет Водолей выделяется среди сверстников готовностью познавать все, что ранее было ему неизвестно. Он любопытен и мыслит нестандартно, ища инновационные решения. Когда дело доходит до обмена знаниями, проблем не возникает. Скорее, он рассматривает это как общее благо. Вот почему Водолеи часто становятся учителями.

Водолеи жадно тянутся к новостям и информации из мира компьютеров, постоянно расширяя свои знания. Уроженцев знака ценят за творческий подход и аналитический ум. Ими управляет Уран – планета инноваций, творчества и расширенного сознания.

Стрелец

Стрелец считается самым мудрым среди знаков зодиака. Он получает знания через опыт, извлекая необходимый урок из каждой ситуации. В то же время уроженцы знака независимы, хотят знать правду и готовы пойти на все, чтобы наконец получить ответы на свои вопросы. Они чрезвычайно гордится своим упрямством. Стрельцы обожают путешествия, которые позволяют им познавать мир и делают мудрее.

Дева

Дева, отличающаяся от других знаков зодиака аналитическим складом ума и вниманием к деталям, обладает практическим интеллектом. Она усердно учится и в случае каких-либо сомнений разбивает тот или иной вопрос на простые факторы, быстро находя необходимый ответ. Девы – отличные стратеги. Они, как никто другой, способны строить долгосрочные планы и затем последовательно их выполнять. Каждое принимаемое ими решение тщательно обдумывается. Они учатся всю жизнь и испытывают огромную гордость, когда видят прогресс в совершенствовании своих навыков.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.

Астрология и гороскопы