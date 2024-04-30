Настоящие 'магниты для денег'! Названы три знака зодиака, у которых наибольше шансов разбогатеть

Дата рождения определяет не только черты характера человека, но и влияет на везение в финансовых вопросах, утверждают астрологи. По их словам, настоящими "магнитами для денег" являются Тельцы, Стрельцы и Львы.

Телец

Уверенные в себе Тельцы точно знают, что им нужно для финансового успеха. Они терпеливы, умеют правильно оценивать риски и преуспевают в бизнесе. Уроженцы знака не склонны безрассудно тратить деньги, они всегда думают на шаг вперед. Тельцы тщательно планируют свое будущее – в их семьях никогда не возникает проблем с деньгами.

Стрелец

Стрельцы не терпят никаких ограничений, в том числе финансовых. В отличие от Тельцов, речь не идет о чрезмерном богатстве и миллионах, им важно иметь возможность вести тот образ жизни, который они желают. Уроженцы знака готовы много работать, но что важно – в любимой ими сфере – ради достижения желаемого уровня финансового достатка. Стрельцы с завидной легкостью и творческим воображением подходят к любой задаче, и это гарантирует им успех.

Лев

Львы очень харизматичны, легко заводят новые знакомства и имеют большой круг друзей. Уроженцы знака сознательно собирают вокруг себя таких людей, которые могли бы когда-нибудь оказаться полезными и помочь в том числе и в рабочих делах. Уроженцы знака очень амбициозные люди, которые жаждут успеха и, конечно же, денег. И зачастую им это удается, потому что честолюбие никогда не позволяет им бездействовать. Эти люди рождаются победителями.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали цвета одежды, которые привлекут в жизнь удачу.

Также среди всех уроженцев зодиакального круга есть два, обладающих жестким характером – они легко принимают вызовы и достигают того, о чем другие могут только мечтать.